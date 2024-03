La Watch GS 4 et le Honor Band 9 : voici la proposition wearable à petit prix de Honor

Honor a récemment dévoilé sa nouvelle montre connectée et son bracelet connecté : la Watch GS 4 et le Honor Band 9. Pour le moment officialisés en Chine, ce sont deux wearables très simples, mais également relativement accessibles.

Le constructeur chinois Honor a récemment organisé un événement en Chine pour présenter sa nouvelle gamme de produits. Au menu : les Honor Magic 6 RSR Porsche Design et Magic 6 Ultimate, le Honor Band 9, et la Watch GS 4. Ici, on va s’intéresser aux wearables.

Watch GS 4 : deux semaines d’autonomie

La Watch GS 4 est une montre circulaire équipée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels. Bien qu’elle ne permette pas d’installer des applications, elle intègre de nombreuses fonctionnalités dédiées à la santé et au sport. Elle est équipée d’un OS maison.

La Watch GS 4 permet de surveiller des indicateurs de santé tels que la fréquence cardiaque, la SpO2, la qualité du sommeil et les niveaux de stress. Elle est également équipée d’un système GNSS intégré pour naviguer et suivre vos activités de plein air avec le portable. Vous pouvez enregistrer votre exercice avec plus de 100 sports parmi lesquels choisir.

La batterie de 451 mAh de la Watch GS 4 permet à la montre de fonctionner jusqu’à 14 jours avec une seule charge, avec une recharge complète en moins d’une heure. La montre a un indice de résistance à l’eau de 5 ATM et est proposée en trois coloris : Starry Sky Exploration (noir), Galaxy Shuttle (noir/argent) et Jasper Astrolabe (vert/or).

La Watch GS 4 de Honor se positionne comme une concurrente sérieuse pour la Xiaomi Watch S3.

Du Band 7 au Band 9, mais où est le 8 ?

Le Honor Band 9 est le dernier-né des bracelets connectés de la marque chinoise. Concurrent direct du Xiaomi Smart Band 8 Pro, il a pour objectif de proposer le maximum de fonctionnalités à un prix accessible. Évidemment, il n’y a pas la possibilité d’installer des apps tierces, ça suit certains indicateurs de santé et ça permet d’avoir les notifications aux poignées.

Avec son écran AMOLED de 1,57 pouces, plus grand que celui de son prédécesseur le Honor Band 7, le Honor Band 9 offre un confort d’utilisation qui devrait être bien meilleur. La définition de l’écran a également été améliorée, passant de 194 x 368 pixels à 256 x 402 pixels.

Côté design, le Honor Band 9 conserve le même look que son prédécesseur, tout en étant plus léger. Il dispose d’une résistance à l’eau de 5 ATM et passe au Bluetooth 5.3 LE pour une connectivité censée être améliorée.

Le Honor Band 9 est équipé de nombreuses fonctionnalités dédiées à la santé et au sport. Il peut prendre des mesures continues de fréquence cardiaque et de SpO2, surveiller le sommeil, les périodes menstruelles et d’autres paramètres de santé. Il dispose également de 96 modes sportifs.

Proposé en Chine à partir de 249 CNY (environ 35 euros), le Honor Band 9 est un bracelet connecté abordable et performant. Il reste à attendre sa sortie en Europe pour pouvoir le tester et le comparer à ses concurrents.