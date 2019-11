Après la microSD de 200 Go de la semaine dernière, voici un modèle Transcend qui répond aux normes UHS-I U3 et V30 avec de la mémoire 3D NAND. C’est donc une microSD qui sera parfaite pour vos smartphones Android, vos tablettes, vos action cam, vos drones… elle pourra enregistrer de la 4K sans aucun problème.

Amazon vend cette microSD à 17,34 euros (au lieu de 32,99 euros) en 128 Go vendue et expédiée par Amazon, vous avez également la version 256 Go à 27,89 euros (vendeur tiers avec des délais de livraison longs).

Retrouvez la microSDTranscend de 128 Go sur Amazon