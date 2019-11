Vous ne pouvez pas vous passer d’un service de streaming musical, mais vous souhaitez tout de même faire des économies ? Amazon Music Unlimited donne aujourd’hui accès pendant 4 mois à plus de 50 millions de titres pour 0,99 euro seulement.

Le streaming musical s’est largement répandu ces dernières années. Aux côtés de Spotify, Deezer, YouTube Music et autres consorts, Amazon s’est lui aussi lancé sur le champ de bataille avec son service baptisé Amazon Music Unlimited. Ce dernier comprend plus de 50 millions de titres à écouter partout, depuis votre PC, votre smartphone ou tout simplement depuis votre enceinte Echo. La bonne nouvelle ? Le service est aujourd’hui en promotion pendant une durée limitée.

Amazon Music Unlimited en bref

Un catalogue complet avec plus de 50 millions de titres

Accessible sur de nombreux supports (Windows, macOS, iOS et Android)

0,99 euro pour 4 mois, soit moins de 25 centimes par mois

Jusqu’au 6 janvier 2020, l’abonnement de 4 mois à Amazon Music Unlimited est disponible à 0,99 euro, puis 9,99 euros par mois. L’offre est réservée aux nouveaux clients résidant en France métropolitaine.

Retrouvez Amazon Music Unlimited à 0,99 € pour 4 mois

Amazon Music Unlimited en détail

Le service de streaming musical Amazon Music Unlimited est maintenant disponible en France depuis deux ans. Le catalogue permet d’écouter plus de 50 millions titres musicaux différents en illimité et sans publicité. Une offre légèrement différente de Prime Music, offert avec l’abonnement Amazon Prime, qui se limite à 2 millions de titres seulement.

Amazon Music Télécharger gratuitement Amazon Music est le service de streaming musical du géant du e-commerce. Comme tous ses concurrents il vous propose une vaste bibliothèque de... 3 raisons de télécharger cette application Le service de streaming musical d'Amazon

Téléchargez votre musique pour une lecture hors connexion

2 millions de titres inclus dans votre abonnement Prime

Cette offre permet de profiter du service sur de nombreux supports, en passant par Windows, macOS, iOS, Android et même dans certaines voitures compatibles. Le mode mains libres est également disponible avec Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. De plus, vous devriez tirer pleinement parti du service si vous êtes équipés d’une enceinte connectée de la gamme Echo à la maison, que ce soit l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

À l’instar de ses concurrents, un mode hors connexion est également de la partie pour télécharger ses musiques préférées afin d’en profiter même sans connexion Internet. Enfin, sachez que l’abonnement est annulable à tout moment si vous n’êtes pas satisfaits du service.

Retrouvez Amazon Music Unlimited à 0,99 € pour 4 mois

Découvrez notre comparatif

Pour découvrir les autres alternatives disponibles, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des différents services de streaming musical en 2019.