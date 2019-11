Pour jouer de façon optimale sur un ordinateur portable en 2019, il faut dépenser une somme bien au-dessus du millier d’euros. Pourtant, le Lenovo Legion Y540 équipé d’un i5 de neuvième génération et d’une RTX 2060 est aujourd’hui disponible à 999 euros sur Cdiscount, contre 1 499 euros habituellement.

La gamme Legion de Lenovo est réputée pour ses ordinateurs portables spécialement conçus pour le gaming. Ils sont suffisamment puissants pour lire tous les nouveaux jeux gourmands, mais surtout pensés pour améliorer l’expérience au quotidien. Par exemple, son clavier offre un temps de réponse inférieur à moins de 1 ms. Bref, le compagnon idéal des joueurs et joueuses est aujourd’hui en promotion.

Le LENOVO Legion Y540 en bref

Son écran Full HD 144 Hz

La puissance de la Nvidia GeForce RTX 2060

Sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos

Au lieu de 1 499 euros en temps normal, l’ordinateur portable Lenovo Legion Y540 est aujourd’hui disponible à 999 euros sur Cdiscount, soit une réduction immédiate de 500 euros.

Retrouvez le Lenovo Legion Y540 à 999 €

Le LENOVO Legion Y540 en détail

Le design du Lenovo Legion Y540 est très simpliste, voire ne casse pas des briques, mais les efforts ne sont de toute façon pas concentrés dans ce sens. Il commence par intégrer un écran Full HD de 15,6 pouces avec, autour, des bordures très fines. Ses particularités ? Il a le mérite de proposer un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 300 nits et un revêtement antireflets pour favoriser l’immersion en jeu.

Pour jouer, il est d’ailleurs loin de décevoir grâce à sa fiche technique aux petits oignons. Il embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, un processeur Intel Core i5-9300H de neuvième génération et 16 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les nouveaux jeux AAA sans aucun problème. Concrètement, vous avez la puissance d’un ordinateur de bureau, mais à emporter partout avec vous. De plus, vous pourrez installer l’intégralité de votre bibliothèque de jeux grâce à son SSD PCIe de 256 Go et son HDD de 1 To.

Pour toujours plus d’immersion, l’ordinateur portable est également compatible avec la technologie Dolby Atmos pour délivrer un son puissant et saisissant, que vous soyez en train de jouer ou de regarder un film d’ailleurs. Cet élément démontrera toute son utilité lors d’une partie en multijoueur pour entendre précisément d’où viennent vos ennemis, par exemple. En revanche, les parties seront relativement courtes. Son endurance est estimée à 5 heures seulement — selon le constructeur.

En ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec : 1 port USB-C, 3 ports USB-A 3.1, 1 port Mini-Display, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

