Lenovo : -400 € sur ce puissant laptop gaming doté d’une RTX 4070 et d’écran QHD à 165 Hz

Vous êtes à la recherche d’un PC portable surpuissant pour faire tourner les jeux vidéo les plus récents ? C’est possible avec Lenovo qui propose son Legion S5 doté d’une RTX 4070 avec 400 euros de moins.

Lenovo Legion S5 16ARP9 // Source : Cdiscount

En matière d’ordinateurs portables destinés au gaming, Lenovo figure en bonne place parmi les meilleurs constructeurs du marché. Son Legion S5 16ARP9, avec un Ryzen 7 et une RTX 4070, saura démontrer de hautes performances en jeu. Intéressés ? Le voilà aujourd’hui avec 400 euros de moins sur la facture grâce à cette offre.

Les points forts du Lenovo Legion S5 16ARP9

Un processeur AMD Ryzen 7-7435HS et une RTX 4070

Une dalle QHD rafraîchi à 144 Hz

Un stockage de 512 Go et 16 Go de RAM

Sans oublier la charge rapide

De base à 1 599,99 euros, le Lenovo Legion S5 16ARP9 est désormais proposé à 1 199,99 euros sur le site Cdiscount. Cette offre propose même le dernier opus Star Wars Outlaws.

Un écran qui rend l’expérience de jeu plus agréable

Pour un gamer, l’écran est un critère important et il en faut un qui, de préférence, propose un très bon taux de rafraîchissement. Dans cette configuration haut de gamme du Lenovo Legion S5, nous avons une dalle IPS LCD de 16 pouces en définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) et avec une excellente fréquence d’images de 165 Hz. Une fonction bien utile lors des combos nerveux qui ne tolèrent aucun retard ou flou de mouvement.

Autrement, le Legion S5 se montre plutôt sobre, et peu imposant. Le châssis est doté d’une construction solide, comme d’habitude avec Lenovo, en plus d’une finesse assez importante de 19,9 mm et d’un poids de 2,3 kg. Concernant la connectique, on a droit à deux ports USB-A 3.2 Gen 2, deux ports USB-C, un port Ethernet, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD et une prise jack.

Des performances en béton

Sous le capot, on trouve une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070. Elle vous permet de jouer à n’importe quel jeu en 1440p à 80 FPS avec les features activées, à savoir le ray-tracing et le DLSS 3. Vous pouvez aussi compter sur son espace de stockage pour ranger votre ludothèque, mais si le SSD M.2 de 512 Go ne suffit pas, vous avez un second emplacement pour étendre sa capacité. En revanche, il faudra un peu d’huile de coude et ouvrir la machine pour y insérer un SSD supplémentaire.

Pour assurer une bonne expérience en dehors du jeu, ce laptop est animé par un processeur AMD Ryzen 7-7435HS (mode boost jusqu’à 4,5 GHz), avec 16 Go de RAM. Une configuration à l’aise pour faire du multitâche ou du montage vidéo, sans ralentissements.

Pour finir sur l’autonomie, le constructeur ajoute une batterie massive de 80 W permettant d’assurer entre 5 et 7 heures d’autonomie. Un bon score pour ce type de machine, d’autant plus que celle-ci est compatible avec la charge rapide qui permet d’obtenir 30 % en 10 minutes et 70 % en 30 minutes.

