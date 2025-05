Un smartphone Xiaomi à moins de 130 €, un laptop Lenovo suréquipé en promo et une liseuse couleur pas chère — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu consulter les nombreux bons plans de cette semaine, voici ce que vous avez raté : le Xiaomi Redmi A5 est déjà en promo, un laptop Lenovo suréquipé à moins de 1 000 euros et une liseuse avec écran couleur pas cher.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine du 5 mai, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le Redmi A5 est un smartphone qui, de base, n’est pas cher puisqu’il coĂ»te 153 euros dans sa version 128 Go sur le site de la marque. En ce moment sur E. Leclerc, il est disponible pour 129,90 euros.

Au lieu de 1 199 euros, le Lenovo Yoga 7i est aujourd’hui disponible en promotion Ă 949 euros sur le site de Lenovo.

Au lieu de 180 euros, la Vivlio Light HD Color est aujourd’hui disponible en promotion Ă 160 euros chez Cultura.

L’offre SFR Fibre Power S est actuellement disponible Ă 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Rejoignez-nous de 17 Ă 19h, un mercredi sur deux, pour l’Ă©mission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !