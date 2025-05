Envie d’une bonne montre connectée sans vous ruiner  ? Celle de Realme ne coûte pas plus de 50 €

La Realme Watch S2 est une jolie montre connectĂ©e avec un Ă©cran Amoled de 1,43 pouce, les principaux capteurs de mouvement et de santĂ© pour un prix accessible. Elle est encore plus recommandable aujourd’hui sur Amazon : 49 euros au lieu de 59 euros en temps normal.

Realme a trouvĂ© sa voie : proposer des produits Tech qui ne jouent pas les seconds rĂŽles, mĂȘme Ă prix plancher. AprĂšs avoir fait un retour en France dans la catĂ©gorie de l’entrĂ©e et milieu de gamme des smartphones en fin d’annĂ©e derniĂšre, la marque chinoise s’attaque aux poignets. Et avec la Realme Watch S2, elle glisse dans sa montre un Ă©cran AMOLED, du suivi santĂ© complet, et une compatibilitĂ© native avec ChatGPT. Oui, l’assistant IA s’invite dans la montre, et pour moins de 50 euros sur Amazon.

Les bons points de cette Realme Watch S2

Un bel Ă©cran AMOLED de 1,43 pouces

Une certification IP68

Une batterie longue durée

Au lieu de 58 euros, la Realme Watch S2 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 49 euros sur Amazon.

Une montre assistĂ©e par l’IA, et on dit merci Ă ChatGPT (non)

Sous ses airs de montre chic Ă cadran circulaire, la Realme Watch S2 cache un cerveau bien connectĂ©. LĂ©gĂšre et habillĂ©e d’un boĂźtier en alliage d’aluminium, elle fait bonne figure autant au poignet qu’à l’écran. Son interface soignĂ©e repose sur un Ă©cran AMOLED de 1,43 pouce, lumineux, fluide (60 Hz), et bien calibrĂ© cĂŽtĂ© couleurs. Le tactile rĂ©pond au doigt et Ă l’Ɠil, et le tout est certifiĂ© IP68, prĂȘt Ă encaisser la pluie ou une sĂ©ance de sport sans broncher.

Mais la vraie nouveautĂ©, c’est l’intĂ©gration native de ChatGPT, comme nous pouvons dĂ©jĂ le faire dans nos ordinateurs et smartphones. Depuis la montre, on peut interagir directement avec l’IA d’OpenAI, pour demander une info rapide, gĂ©nĂ©rer une rĂ©ponse, ou piloter certaines tĂąches connectĂ©es. Ajoutez à ça un suivi santĂ© complet (frĂ©quence cardiaque, SpO2, sommeil) et plus de 100 modes sportifs.

Santé, sport et autonomie : le trio gagnant, mais sans puce GPS

La Watch S2 fait bien, sans en faire trop ni trop peu. L’interface qui n’est pas Wear OS, mais un systĂšme maison, qui se veut limpide, sans surcharge inutile, et la navigation dans les menus se fait sans accroc. L’appli compagnon Realme Link joue son rĂŽle sans caprices, avec une synchronisation rapide des donnĂ©es et des options de personnalisation poussĂ©es, que ce soit pour les cadrans ou les notifications. Le bĂ©mol de ce wearable est bien l’absence de puce GPS, ce qui oblige Ă avoir son smartphone sur soi pour enregistrer ses tracĂ©s.

L’autonomie, elle, mĂ©rite qu’on s’y attarde : jusqu’à 10 jours sans recharge, grĂące Ă une optimisation bien dosĂ©e entre affichage AMOLED, puce Bluetooth 5.3 et systĂšme allĂ©gĂ©. Pour les utilisateurs mobiles, c’est un vrai gain de confort : on Ă©vite le rĂ©flexe quotidien de chercher un cĂąble. Le Bluetooth 5.3 garantit d’ailleurs une connexion stable et Ă©conome, que ce soit pour la musique, les alertes ou les appels entrants.

Compatible aussi bien avec Android qu’iOS, la Watch S2 joue la carte de l’ouverture. Pas besoin d’un Ă©cosystĂšme fermĂ© pour en tirer le meilleur. Une montre discrĂšte, mais efficace, pensĂ©e pour suivre le rythme sans ralentir le quotidien.

