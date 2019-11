Ce n’est pas le chargeur le plus performant, mais ce petit chargeur Aukey propose du plein format USB compatible Qualcomm Quick Charge 3.0 ce qui permet de charger les appareils compatibles jusqu’à 80 % en seulement 35 minutes. Il délivre une puissance totale de 19,5 Watts pour un total de seulement 52 grammes. Evidemment, il fonctionne sur Android et iPhone, et Aukey propose un remplacement gratuit de votre produit pendant 24 mois si vous rencontrez un problème.

Bref, pour seulement 9,34 euros (au lieu de 12,99 euros), ce chargeur Aukey peut vous dépanner dans un sac ou simplement remplacer votre chargeur actuel.

Retrouvez le chargeur Aukey 19,5 Watts sur Amazon

Plus performant, il y a également ce chargeur Aukey double port compatible Power Delivery avec un total de 30 Watts. Vous pourrez donc charger n’importe quel smartphone USB-C avec de la charge rapide, exceptés les smartphones OnePlus, et même un iPad Pro, des iPhone 11 avec la charge rapide, une Nintendo Switch ou un MacBook Air nouvelle génération. Il y a également une connectique plein format pour charger un appareil à côté.

Ce chargeur est vendu 20,99 euros au lieu de 26,99 sur Amazon.

Retrouvez le chargeur Aukey 30 Watts sur Amazon

Si vous avez besoin de davantage de puissance pour un Dell XPS 13 ou un MacBook Pro, par exemple, ce chargeur 60 Watts est compact (150 grammes) et performant (60 Watts lorsque seul l’USB-C est utilisé, et 45 Watts sur l’USB-C quand le port plein format est utilisé). Il bénéficie également d’une promotion.

Sortie USB-C : DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 3A, 20V 3A (Power Delivery 3.0)

Sortie USB : DC 5V 2.4A

Seulement 34,99 euros avec le coupon de 30 % (n’oubliez pas de l’activer).

Retrouvez le chargeur Aukey 60 Watts sur Amazon

Si vous n’avez pas besoin du port USB supplémentaire, le chargeur USB-C 60 Watts Power Delivery est à 27,99 euros, également en promotion.