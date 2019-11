C’est votre dernière chance d’obtenir l’Amazon Echo 2 à moitié prix. Victime de son succès sur la plateforme du marchand américain, l’enceinte connectée (avec l’assistant Alexa) est désormais uniquement disponible chez Boulanger, à 49 euros au lieu de 99 euros.

L’enceinte Echo de 3ème génération est d’ores et déjà disponible sur le marché à 99 euros, soit le prix de l’ancien modèle à sa sortie. Amazon a alors souhaité vider les stocks de l’Echo 2 en la proposant à moitié prix, et il a réussi. Le produit est désormais indisponible sur sa plateforme. Il reste néanmoins des stocks chez Boulanger.

L’enceinte Amazon Echo 2 en bref

Alexa, une alternative à Google Assistant et Apple Siri

Les Skills disponibles pour personnaliser l’expérience

Sa compatibilité avec de nombreux objets connectés

Ce sont les dernières pièces de l’enceinte Amazon Echo (2ème génération). Elle est disponible à 49 euros en trois coloris : sable, anthracite, gris chiné.

L’enceinte Amazon Echo en détail

L’Amazon Echo (2e génération) adopte un design cylindrique, évidemment moins discret que la version Dot et sa forme en galet. L’enceinte classique intègre 4 boutons (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec la présence d’une bande lumineuse faisant le tour de la partie haute de l’enceinte. Cette dernière sert notamment de LED indicative pour savoir quand l’assistant vous écoute par exemple, ou tout simplement si l’enceinte est bien connectée à votre réseau.

Une fois reliée au Wi-Fi de votre maison, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête. Exemple : « Alexa, joue de la musique », « Alexa, quel est la météo aujourd’hui ? » ou encore « Alexa, raconte-moi une blague ». Eh oui, les possibilités sont diverses et variées, certains clins d’œil pourraient vous surprendre. L’assistant est également compatible avec une liste exhaustive d’objets connectées, en passant par les ampoules, les prises, les aspirateurs et bien d’autres. Pensez alors à vérifier si la compatibilité avec Amazon Alexa est disponible avant d’acheter un quelconque objet connecté.

Pour se différencier des concurrents (principalement Google Assistant et Apple HomeKit), Amazon a développé des « Skills » liés à un certain nombre d’applications tierces, dans le but de personnaliser encore plus l’expérience. Lorsque les paramètres sont réglés, vous pouvez alors demander à haute voix de commander un chauffeur Uber, de savoir le programme du soir avec Télé Loisir, ou encore faire deviner à qui vous penser grâce à Akinator.

Enfin, sa taille plus imposante que l’Echo Dot lui permet par ailleurs de proposer une meilleure qualité sonore, mais aussi une meilleure écoute grâce à ses 7 microphones. Même avec de la musique en fond, l’enceinte Amazon Echo vous entendra où que vous soyez dans la pièce.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo.

