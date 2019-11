La manette de PS4 est toujours considérée comme l’une des meilleures du marché. Maintenant compatible avec PC, Mac, Android ou encore iOS, elle est en promo pour la Black Friday Week.

Ça va maintenant faire 6 ans que la PlayStation 4 est apparue dans nos contrées et sa manette aussi. Nommée Dual Shock 4, la manette de cette PS4 s’est clairement positionnée comme un très bon produit et depuis quelques temps déjà, elle est devenue compatible avec d’autres dispositifs que sa console attitrée comme les PC ou Mac, Android et iOS. Elle est devenue une manette versatile et, pour ce Black Friday, elle est surtout une manette en promotion avec 20 euros de réduction sur Amazon.

La Dual Shock 4 en bref

De nombreuses couleurs

Une qualité de construction très élevée

Compatible PC, Mac, Android et iOS

La manette Dual Shock 4 est disponible sur Amazon pour 39,99 euros au lieu de 59,99 euros dans différents coloris : en noir, en blanc, en rouge, en bleu, en violet, en rose, en or et en transparent. Autrement dit, il y a du choix !

La manette avec le coloris noir est livrée avec un code vous permettant d’avoir 500 v-bucks et un skin pour vos parties de Fortnite !

Retrouvez la manette Dual Shock 4 sur Amazon pour 39,99 euros

Amazon propose aussi un pack avec la manette en noire + le jeu FIFA 20 (en version CD) pour 67,99 euros au lieu de 99,99 euros ! Si vous voulez vous procurez ce jeu très sympa pour des soirées entre amis, c’est le moment !

Retrouvez le pack Dual Shock 4 noire + FIFA 20 pour 67,99 euros sur Amazon

La Dual Shock 4 en détail

Lors de son annonce, la manette de PS4 a étonné avec ses différentes fonctionnalités : pavé tactile, reconnaissance de mouvements, barre lumineuse… Pour son ergonomie, on a deux écoles, celle qui préfère la disposition « Xbox » et celle qui préfère la « PS4 ». Si vous êtes de ce second groupe, la Dual Shock 4 est un must. La qualité de fabrication est très bonne, la manette tient bien en main et les gâchettes et les boutons sont facilement atteignables et réagissent bien au clic.

Manette sans-fil oblige, elle fonctionne en Bluetooth et permet à certains appareils de s’y connecter par ce biais comme un smartphone ou une tablette sous Android ou iOS, mais avec un câble Micro-USB, on peut aussi bien la connecter à son PC pour avoir une bonne manette de jeu très versatile. Besoin de brancher un casque ? Pas de problème, elle possède une prise jack pour connecter votre plus beau casque de gamer.

Son gros bémol sera son autonomie qui n’excède pas les sept à huit heures. Mais quelques minutes branchées à une source d’alimentation lui permettront lui redonner le pep’s suffisant pour finir votre session de jeu.

