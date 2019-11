Même si l’on n’est pas encore vendredi, les offres du Black Friday sont bel et bien là. De nombreuses enseignes ont déjà dégainées leurs meilleures promotions pour ce que l’on nomme désormais la Black Friday Week. Nous avons donc décidé de regrouper ici les meilleures offres que nous avons pu dégoter. Au programme des réjouissances, une petite sélection des plus belles ristournes sur les produits Dyson (mais pas que).

Ce qui n’était encore qu’une tradition américaine il y a encore quelques années est désormais bien ancrée dans nos vertes contrées. Le Black Friday, et la semaine précédant ce fameux vendredi noir sont désormais un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de bonnes affaires. Parmi tous les produits qui connaissent de fortes baisses de prix, l’électro-ménager se positionne en bonne place, et cette période est donc idéale pour investir dans l’aspirateur de vos rêves, surtout si vous êtes à la recherche d’un produit Dyson.

Le Dyson V8 Animal + Toolkit à 349 euros

S’il a quelques années au compteur (il est sorti en 2016), le Dyson V8 Animal est un produit qui tient encore parfaitement la route aujourd’hui. Equipé d’un moteur numérique V8 et de la technologie « Cyclones 2 Tier Radial », il possède une puissance d’aspiration hors pair, qu’il sera possible de moduler pour passer en aspiration renforcée afin de venir à bout de saletés les plus coriaces. Il dispose en outre d’un système de filtration complet certifié Asthma & Allergy Friendly qui permet de limiter la propagation des allergènes lors de l’aspiration ou le vidage du bac de poussière, qui dispose d’ailleurs d’un système d’éjection plus hygiénique que ses prédécesseurs.

Le Dyson V8 Animal est particulièrement adapté aux possesseurs d’animaux puisqu’il est livré avec tout un arsenal de brosses et accessoires permettant de nettoyer toute une variété de saletés laissées par nos amis les bêtes. On retiendra particulièrement la brosse motorisée qui fait des merveilles pour enlever les poils, ou bien la brosse rigide qui permettra par exemple de nettoyer les tâches de boue séchées en les « grattant ». Côté autonomie, rien à redire avec une batterie qui tient la charge pendant presque 40 minutes en utilisation normale, et 26 minutes lorsque l’on installe la brosse motorisée. Avec une baisse de 23 %, le Dyson V8 Animal + Toolkit est actuellement disponible pour 349 euros chez Boulanger.

Idéal pour les possesseurs d’animaux

Système de filtration des particules particulièrement efficace

Livré avec de nombreux accessoires

Retrouvez le Dyson V8 Animal + Toolkit à 349 euros chez Boulanger

Vous pourrez aussi découvrir un pack similaire à la FNAC pour un tarif équivalent.

Retrouvez le Dyson V8 Animal + Toolkit à 349 euros à la Fnac

Le Dyson Cyclone V10 Absolute à 449 euros

Plus récent que le V8 (normal, c’est le V10), le Dyson V10 Absolute est lui aussi en promotion en ce moment à 449 euros chez Boulanger. Sorti l’année passée, il bénéficie de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, à commencer par un tout nouveau design qui aligne le collecteur et le moteur pour créer une meilleure aspiration. Cette refonte, couplée au moteur numérique V10 et aux rangées concentriques de 14 cyclones permet d’obtenir une puissance d’aspiration présentée comme 20 % supérieure à celle du V8.

Ce modèle bénéficie aussi d’un collecteur plus important (0,77 L), ainsi qu’une autonomie atteignant les 60 minutes sans baisse de régime. Une durée qu’il faudra bien évidemment tempérer si vous décidez d’utiliser la brosse Motorhead. A l’instar du V8, ce modèle possède aussi la certification Asthma & Allergy Friendly qui garantit l’aspiration effective des allergènes sur les tapis et les sols durs. Ce modèle est vendu avec deux brosses (Mortorhead et Fluffy), ainsi que plusieurs accessoires (Long suceur, mini brosse motorisée, etc).

Autonomie de 60 minutes (en mode normal avec brosse passive)

20 % de puissance en plus par rapport au Dyson V8

Design repensé pour une meilleure aspiration

retrouvez le Dyson Cyclone V10 Absolute à 449 euros chez Boulanger

Ce Dyson V10 Absolute est lui aussi disponible à la Fnac pour un prix équivalent, à savoir 449 euros au lieu de 549 euros en temps normal.

retrouvez le Dyson Cyclone V10 Absolute à 449 euros à la Fnac

Le Dyson V7 Motorhead Origin à 280 euros

Sorti en 2017, le Dyson V7 est une version plus abordable du V8 de… 2016 (paradoxalement). Plus léger, il dispose aussi d’une batterie un peu moins efficace que son prédécesseur, avec une autonomie limitée à 30 minutes, qui descende à 6 minutes en mode Max. Il dispose cependant d’un moteur équivalent au V8 et de la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui lui garantit une très bonne capacité d’aspiration. Ce modèle dispose aussi de la fameuse brosse Motorhead à entrainement direct qui permet de nettoyer en profondeur les moquettes et les surfaces textiles.

Si ce modèle est un peu moins performant que le V8, il est aussi moins cher. Actuellement, vous pourrez le découvrir à 280 euros en vous rendant à la Fnac, ce qui en fait un achat idéal pour les plus petites bourses souhaitant tout de même bénéficier de la qualité et de l’efficacité des produits Dyson.

Brosse Motorhead pour une aspiration accrue sur la moquette

Prix attractif

Présence du mode Max pour un surcroît de puissance

Retrouvez le Dyson V7 Motorhead Origin à 280 euros à la Fnac

Le Dyson Pure Hot + Cool et Le Dyson Pure Cool Me à 549 euros

En furetant sur la toile, il est possible de découvrir une offre fort sympathique portant sur les ventilateurs de la marque Dyson. En allant faire un tour chez Cdiscount, il est en effet possible de découvrir un pack regroupant le Dyson Pure Hot Cool et le Dyson Pure Cool Me pour 549 euros au lieu de 749 euros hors solde, soit une économie de 200 euros.

Véritable rolls des ventilateurs, le Dyson Pure Hot + Cool est une petite merveille de technologie capable non seulement de rafraîchir ou de chauffer votre intérieur (selon la saison), mais aussi de purifier l’air qu’il brasse. Grâce à son système de filtration hermétique combinant charbon actif et filtre HEPA en fibre de verre, il est capable de capturer près de 99,95 % des allergènes et polluants les plus communs. Il vous sera d’ailleurs possible de consulter en temps réel la composition de l’air de la pièce dans laquelle est placé l’appareil grâce à l’application Dyson Link. Pour ne rien gâcher, le Dyson Pure Hot + Cool s’avère extrêmement silencieux, disposant même d’un mode nuit générant un niveau de nuisance sonore et lumineux extrêmement faible.

Le Dyson Pure Me pour sa part, est un ventilateur purifiant de petit gabarit qui dispose toutefois des même capacités de filtrage que son grand frère le Pure Hot + Cool. Il est néanmoins limité à un usage plus direct et se destine à la ventilation d’une seule personne, plutôt qu’à une pièce entière. Grâce à sa technologie Core Flow, il dirigera un flux d’air rafraîchi et purifié dans une seule direction pour un flux d’air optimal.

Appareil trois en un : ventilateur, chauffage et purificateur d’air

Filtration de l’air optimale

Extrêmement silencieux grâce à son mode nuit

Retrouvez le Dyson Pure Hot + Cool et le Dyson Pure Cool Me à 549 euros chez Cdiscount

Marre de Dyson ? Découvrez le Xiaomi Mi Handeld Vacuum Cleaner à 200 euros

Parce qu’il n’y a pas que Dyson dans la vie, nous avons décidé d’inclure dans cette sélection une alternative séduisante aux produits de la marque anglaise. Et c’est chez Xiaomi que nous avons trouvé notre bonheur. Disponible actuellement pour 200 euros au lieu de 249 euros en vous rendant chez Darty, cet appareil tient la comparaison avec le V8 de chez Dyson. La combinaison de son moteur électrique et des 9 cyclones permettent d’atteindre une puissance d’aspiration de 100 W capable de supprimer jusqu’à 99,9 % des acariens. Il est par ailleurs doté de 5 niveaux de filtration, et de retenir près de 99,97% des poussières fines.

Sa batterie lui octroie une autonomie de 30 minutes en mode normal, qui descend à 6 minutes lorsque vous passez en mode turbo, ce qui permet de multiplier l’aspiration par quatre. Des performances particulièrement satisfaisantes lorsque l’on sait que la bête ne dépasse pas les 72 dBm en utilisation, évitant ainsi les nuisances sonores.

Système de filtration performant

Aspiration de 100 AW

Nuisance acoustique réduite

Retrouvez le Xiaomi Mi Handeld Vacuum Cleaner à 200 euros chez Darty

Vous pourrez aussi retrouver le Xiaomi Mi Handeld Vacuum Cleaner à 200 euros en vous rendant à la Fnac.

Retrouvez le Xiaomi Mi Handeld Vacuum Cleaner à 200 euros à la Fnac

