Les produits Apple ne sont pas des habitués des promotions, mais force est de constater qu’ils font une petite exception pour le Black Friday. Le nouveau MacBook Pro 13 pouces (128 Go) lancé avant l’été 2019 profite aujourd’hui d’une réduction de 200 euros, le faisant passer de 1 499 à 1 299 euros sur Amazon et fnac.com.

La firme de Cupertino a récemment mis à jour sa gamme MacBook Pro avec le nouveau modèle 16 pouces, mettant au rebut dans la foulée le 15 pouces. Le modèle 13 pouces est quant à lui toujours d’actualité. Cette édition 2019 de l’ordinateur portable haut de gamme de la marque à la pomme promet d’être plus rapide et plus performant que les anciens modèles, notamment grâce à l’intégration d’un nouveau processeur mais aussi de la Touch Bar sur les modèles les moins onéreux. De plus, le souci concernant le clavier papillon est dorénavant corrigé en grande partie.

Le MacBook Pro en bref

La Touch Bar, pratique

L’écran Retina associé à la technologie True Tone

Plus puissant et plus rapide que les anciens modèles

L’Apple MacBook Pro 13 pouces (avec 128 Go de stockage via SSD) est aujourd’hui disponible à 1 299 euros sur Amazon et fnac.com, contre 1 499 euros habituellement. Cela représente tout de même une réduction de 200 euros pour un produit qui n’est que très rarement en promotion.

Le MacBook Pro en détail

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces de l’année 2019 représente une évolution relativement mineure par rapport à son prédécesseur, il s’agit en effet d’une simple mise à jour de la fiche technique dans le but de rendre les ordinateurs de la pomme encore plus puissants et plus rapides qu’auparavant.

Autrefois bicœur, la puce Intel Core i5 passe à quatre cœurs, mais cette fois-ci cadencée de 1,4 GHz (Turbo Boost à 3,9 GHz). On retrouve à côté le chipset graphique Intel Iris Plus Graphics 645 avec 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go de stockage par défaut.

Il intègre par ailleurs un écran Retina propulsé par la technologie True Tone pour afficher des millions de couleurs. Il propose également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil via empreintes digitales. Ils étaient autrefois absent de ces machines « d’entrée de gamme du haut de gamme ».

