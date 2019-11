Le MacBook Pro 16 pouces a été présenté la semaine dernière et les premiers exemplaires ont déjà été livrés. iFixit a donc pu mettre les mains dessus pour le démonter. Une des nouveautés principales de ce MacBook est l’absence du clavier papillon, que nous avons découvert pour la première fois sur le MacBook 12 pouces et qui a ensuite été utilisé sur l’ensemble de la gamme de MacBook. Ce clavier papillon a posé beaucoup de problèmes aux utilisateurs MacBook à cause de sa fiabilité douteuse qui a nécessité de nombreux programmes de rappels.

Les experts de iFixit ont décidé de vérifier ce nouveau clavier. En fait, le clavier semble vraiment bon. Selon eux, le Magic Keyboard peut vraiment fonctionner sans problèmes, et si quelque chose tombe sous les touches, elles peuvent être facilement retirées et nettoyées manuellement.

Apple utilise un clavier très proche du clavier de l’époque avant-papillon. C’est un clavier chiclet avec des touches totalement plates, et maintenues au dessus du caoutchouc par un switch dit « ciseau » en plastique. Malheureusement, iFixit n’est pas tout à fait satisfait par le modèle 16 pouces : il est impossible de remplacer le mécanisme sous-jacent des touches sans démonter entièrement le MacBook.

Une des rumeurs récentes autour d’Apple évoque l’arrivée mi-2020 d’un nouveau MacBook Pro 13 pouces qui serait équipé de ce clavier nouvelle génération.