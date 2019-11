Sorti avec l’étiquette d’un très bon smartphone au prix de 649 euros, le Honor View 20 est en promotion chez Cdiscount pour la Black Friday Week et est 300 euros moins cher qu’à son lancement. À 349 euros, difficile de ne pas craquer.

Le Honor View 20 en bref

Un design réussi et original

Une excellente autonomie

Les services Google présents

Le Honor View 20 est disponible à 349,99 euros chez Cdiscount au lieu de 649,99 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le Honor View 20 en détail

Quand on regarde le Honor View 20, on remarque vite son design original avec ces reflets en forme de V sur le dos en verre et à l’avant son écran poinçonné à la manière des Samsung Galaxy S10 pour accueillir la caméra avant.

Cependant, l’écran en lui-même n’est pas exceptionnel. Sa dalle LCD avec une définition Full HD+ tend un peu trop vers le bleu et manque de contraste. On sent que pour proposer un écran percé, Honor a dû à l’époque faire l’impasse sur l’OLED qui aurait été bienvenue, mais c’est bien le seul défaut de ce smartphone.

Les performances du téléphone sont de haute volée avec ce processeur Kirin 980 couplé à 8 Go de mémoire vive. Vous aurez clairement du mal à le pousser dans ses derniers retranchements. Les jeux à la Fortnite ou PUBG qui réclament beaucoup de ressources n’auront aucun problème à tourner en haute qualité sur cet appareil. Avec la batterie de 4 000 mAh, vous pourrez tenir plus d’une journée loin du chargeur.

Pour finir, la partie photo du View 20 est à féliciter, de jour, les clichés seront de très bonne qualité avec une belle gestion des couleurs et des détails. Les quelques problèmes arriveront de nuit avec un halo de lumière près d’une source lumineuse.

Ne ratez aucune offre du Black Friday

Du 25 novembre jusqu’au lundi 2 décembre et le Cyber Monday, c’est la Black Friday Week sur FrAndroid. Nous vous proposons toute la semaine les meilleures offres sélectionnées par l’équipe FrAndroid Bons Plans. Nous choisissons soit de bons produits, soit de bons prix et bien souvent les deux en même temps.

Pour ne rater aucune offre, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée au Black Friday 2019. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter FrAndroid Bons Plans et la page Facebook FrAndroid Bons Plans.