La Samsung Gear S3 est une de nos montres connectées préférées. Durant le Black Friday de Cdiscount, elle est presque à moitié prix, passant de 350 à 180 euros.

La Samsung Gear S3 en bref

Un design réussi

TizenOS

Autonomie presque parfaite

La Samsung Gear S3 est disponible pour 179 euros chez Cdiscount au lieu de 349 euros

La Samsung Gear S3 en détail

Dans le monde des smartwatches, Apple règne en maitre. L’Apple Watch n’étant compatible nativement qu’avec les iPhone, Samsung en profite pour s’imposer sur le secteur des montres connectées fonctionnant avec Android. Sa gamme Gear propose des produits de très bonne facture comme la Gear S3.

Son design réussi la fait ressembler à une « vraie » montre plutôt que de s’en démarquer en suivant le chemin de l’Apple Watch. On a un écran AMOLED rond entouré d’une bague rotative servant à naviguer dans TizenOS, le système très bien imaginé et complet de Samsung.

Sa batterie de 380 mAh couplé à l’écran AMOLED et l’optimisation de Tizen permet à la montre de durer entre 3 et 4 jours loin d’un chargeur. Vous pouvez retrouver plus d’informations et notre avis complet sur cette montre dans notre test complet.

