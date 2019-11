Si vous voulez vous mettre au gaming sur PC, Cdiscount a l’offre qu’il vous faut avec ce pc portable HP Pavilion 15 pouces. Avec un processeur Intel Core i5 et un GPU NVIDIA GTX 1050 pour un prix de 549,99 euros au lieu de 868,99.

Le monde du gaming est de plus en plus accessible financièrement, avec des composants performants qui baissent de prix, les constructeurs peuvent se permettre de proposer des rabais très intéressants. Pour ce Black Friday, le PC portable HP Pavilion 15-bc403nf est disponible chez Cdiscount pour 549,99 euros au lieu de 868,99.

Le HP Pavilion 15-bc403nf en bref

Processeur Intel Core i5

GPU NVIDIA GTX 1050

Mémoire vive et stockage interne upgradable

Le HP Pavilion 15-bc403nf est disponible au prix de 549,99 euros chez Cdiscount au lieu de 868,99.

Retrouvez le HP Pavilion 15-bc403nf pour 549,99 euros chez Cdiscount

Le HP Pavilion 15-bc403nf en détail

Avec sa fiche technique, on comprend que ce PC portable n’est pas là uniquement pour faire tourner des logiciels de bureautique et aller lire des articles sur votre site préféré : Frandroid.com, il est aussi là pour que vous jouiez dessus avec des graphismes de qualité !

Son écran de 15,6 pouces SVA avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels lui permet d’afficher des images de bonne qualité mais qui ne seront pas non plus exceptionnelles, cela ne vaut pas de l’IPS par exemple.

Son gros point fort reste la présence de son processeur Intel Core i5 de 8ème génération avec ses 4 cœurs et sa fréquence de base de 1,6 GHz, couplé à la carte graphique NVIDIA GTX 1050, vous pourrez faire tourner des jeux AAA avec de bons graphismes sans trop de problèmes.

Enfin, il reste un ordinateur upgradable avec ses 8 Go de mémoire vive qui peuvent être facilement augmentés tout comme les deux disques de stockage, l’un de 128 Go en SSD et l’autre de 1 To en disque dur.

Le HP Pavilion 15-bc403nf est disponible au prix de 549,99 euros chez Cdiscount au lieu de 868,99.

Retrouvez le HP Pavilion 15-bc403nf pour 549,99 euros chez Cdiscount