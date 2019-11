Si vous recherchez un clavier sans fil spécialement conçu pour le canapé, ce n’est pas simple de trouver un accessoire pratique. Le K400 Plus le fait très bien et il est en promo aujourd’hui. Il est vendu 16,99 euros sur Amazon pendant le Black Friday.

Retrouvez le Logitech K400 Plus sur Amazon

Le clavier sans fil K400 Plus de Logitech est la nouvelle version du K400, l’un des claviers les plus utilisés avec pavé tactile intégré. Je l’utiliser avec un boitier Shadow branché à la TV, mais il est également très pratique pour ceux qui disposent de peu d’espace sur leur bureau, qui qui recherchent une solution pour contrôler leur Smart TV ou leur console depuis le canapé.

Notez qu’il fonctionne avec Android, et il intègre même des boutons dédiés (support officiel Lollipop 5.0 et supérieur) et le bouton de recherche pour Chrome OS (également supporté officiellement). Ce que j’aime, c’est son nouveau pavé directionnel compact, un peu à la MacBook. Il est multi-touch et fonctionne partout sans pilote à installer. La course des touches est assez courte, mais il produit son assez ferme. Il est donc vraiment silencieux.

Notez que ce n’est pas un clavier Bluetooth, mais il est sans-fil. Il est vendu avec un récepteur USB Unifying, qui permet de connecter jusqu’à 6 appareils et avec une portée de 10 mètres. Avec un adaptateur USB OTG, il fonctionne sur Android sans problème.

