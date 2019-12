Le Black Friday continue chez Amazon avec de très jolies offres comme cette souris sans fil MX Anywhere 2 de chez Logitech qui est actuellement vendue 25 euros au lieu de 80 euros habituellement. Un excellent prix pour cette souris nomade qui a tout pour plaire.

Lorsque l’on a l’habitude d’utiliser son ordinateur en déplacement, il est important d’avoir le matériel adéquat. Et quoi que l’on en dise, cela passe par une bonne souris, de trop nombreux appareils étant équipés de trackpads peu pratiques, ou d’interfaces tactiles inadaptées à telle ou telle tâche. La Logitech MX Anywhere 2 est une souris qui combine de nombreux atouts pour devenir une alliée idéale pour les travailleurs nomades. Et à 25 euros chez Amazon pour le Black Friday, cela ne vaut pas le coup de se priver.

La Logitech MX Anywhere 2 en bref

Fonctionne sur toutes les surfaces grâce à la technologie Darkfield

Excellent autonomie et batterie rechargeable

Conception ergonomique et compacte

La Logitech MX Anywhere 2 en détail

En tant que constructeur, difficile de critiquer Logitech sur sa gamme de souris. La MX Anywhere 2, est un exemple flagrant du soin apporté par la marque à nous proposer des produits simples, mais redoutables d’efficacité. Pensée pour les utilisateurs ayant la bougeotte, cette souris sans-fil pourra se connecter très facilement à n’importe quelle machine et ce, que ce soit en Bluetooth ou via le dongle USB fourni avec elle. Il sera d’ailleurs possible de lui associer trois machines, entre lesquelles il sera possible de switcher à la volée.

Simple et compacte, sans pour autant rogner sur le confort d’utilisation, elle dispose de deux boutons de tranche qui viennent compléter les classiques clic gauche, clic droit et molette. Afin de proposer une souris vraiment tout-terrain, Logitech a équipé ce modèle du capteur « Darkfield » qui fonctionne sur toutes les surfaces, y compris le verre. Et avec une autonomie d’environ deux mois à raison six heures d’utilisation par jour, vous aurez de quoi voir venir. Et si vous tombez à court de jus, vous pourrez toujours continuer à l’utiliser durant la période de charge. La Logitech MX Anywhere 2 vous attend chez Amazon pour 25 euros au lieu de 80 euros en temps normal.

