Les HDD c’est ringard, et toute bonne machine qui se respecte mérite d’avoir un SSD comme support de stockage de principal. Mais pourquoi se ruiner pour en acquérir un lorsque le Black Friday vous permet de récupérer le Crucial MX500 500 Go à 57 euros seulement chez Amazon ?

Ces dernières années, la démocratisation des supports de stockage flash a permis à ces derniers de baisser significativement le prix des cartes mémoires et SSD. Dans le même temps, les avancées en la matière ont donné naissances à des générations de SSD aux capacités de stockage toujours plus importantes, au point d’en venir à remplacer les traditionnels disques durs à plateau dans la plupart des machines actuelles. Le Black Friday est l’occasion de découvrir de nombreux bons plans SSD à petits prix, à l’instar de ce Crucial MX500 d’une capacité de 500 Go que vous pourrez acquérir à 56 euros chez Amazon .

Le SSD Crucial MX500 en bref

Vitesse d’écriture dynamique accrue

Portection par cryptage matériel AES 256 bit

protection contre les coupures de courant

Le SSD Crucial MX500 en détail

Le choix d’un SSD à installer au cœur de son système n’est pas une mince affaire tant cela influe in fine sur la réactivité de ce dernier. Le Crucial MX500 est un SSD qui dispose de solides arguments pour venir se loger au creux de votre bécane grâce à son architecture s’articulant autour de la NAND TLC qui lui permet non seulement de consommer peu de courant, de ne pas trop chauffer, mais surtout d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture particulièrement rapide.

Ce SSD peut en effet atteindre jusqu’à 560 Mo/s en lecture séquentielle et 510 Mo/s en écriture séquentielle et 95k/90k pour la lecture et l’écriture aléatoire. Au-delà de ces performances pures, ce SSD est comme tous les SSD résistant aux chocs. Les joies de ne pas avoir de pièces mécaniques. Habituellement vendu aux alentours de 72 euros, ce Crucial MX500 est actuellement vendu par Amazon à 56 euros dans sa version 500 Go .

