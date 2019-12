Économisez 17 % sur le prix de la manette sans fil Xbox Elite Série 2

Déjà que la manette Xbox One classique est excellente, il faut dire que la Xbox Elite Série 2 est une pure merveille pour les gamers et gameuses. On la trouve aujourd’hui avec une réduction de 30 euros sur Amazon, la faisant passer de 179 à 149 euros.

La Xbox Elite Série 2 n’est pas une manette classique. On peut même clairement dire qu’il s’agit d’une manette haut de gamme, destinée à celles et ceux qui souhaitent profiter d’une expérience de jeu optimale sur tous les supports (console, smartphone/tablette, PC via Steam, Epic, Stadia, ou encore Android TV/tvOS et Nvidia Shield).

En bref

Compatible avec de nombreux supports, dont la future Xbox Scarlett

Personnalisable à souhait pour s’adapter à votre style de jeu

Les finitions exemplaires pour améliorer le confort

Fini les piles, la batterie promet 40 h d’autonomie

La manette Xbox Elite Série 2 est aujourd’hui disponible à 149 euros sur Amazon, contre 179 euros habituellement.

En savoir plus 👇

La Xbox Elite première du nom était déjà considérée comme la Rolls-Royce des manettes pour jouer aux jeux vidéo. Pour la deuxième génération, Microsoft revoit la formule et ajoute quelques améliorations ici et là, dont une batterie qui manquait cruellement au premier modèle et qui lui permet dorénavant d’atteindre une autonomie de 40 heures, selon le constructeur.

Elle mise toujours autant sur la personnalisation de l’expérience en s’adaptant à votre style de jeu. Il est en effet possible d’enregistrer diverses configurations via l’application « Xbox Accessories » pour assigner différentes touches à différentes commandes. Avec sa panoplie d’accessoires et de pièces de rechange, elle offre également la possibilité de changer la forme des Joystick ou de la croix directionnelle, par exemple. Le réglage de la tension des sticks analogiques est par ailleurs encore plus poussé qu’auparavant et les gâchettes arrière proposent dorénavant 3 courses différentes au lieu de 2. De plus, Microsoft a eu la bonne idée d’équiper ces dernières d’une surface antidérapante.

Enfin, la Xbox Elite Série 2 est une manette sans fil équipé du Bluetooth pour s’appareiller sur divers supports. Il est possible de l’utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette, ou même sur Nvidia Shield. Dès maintenant, vous pourrez évidemment l’utiliser sur un système Xbox One (Classique, Slim ou X) et à partir de l’année prochaine sur Xbox Scarlett. Microsoft a promis la rétrocompatibilité de ses jeux, mais aussi de ses accessoires.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour le gaming, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures manettes pour jouer sur smartphones, ou autre.