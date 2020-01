Avec 190 euros de réduction, la Ninebot ES2 est un meilleur choix que la Xiaomi M365

Vous recherchez une trottinette électrique pendant les soldes d’hiver 2020 ? La Ninebot Segway ES2 est en ce moment remisée à 359 euros sur Cdiscount, contre 549 euros sur le site officiel du constructeur de l'engin. C'est une affaire à saisir !

Aux côtés de la M365 de Xiaomi, la trottinette électrique Ninebot Segway ES2 fait partie des trottinettes les plus répandues. Elle a d’ailleurs quelques avantages par rapport au modèle classique de son concurrent, notamment les 3 modes d’utilisation et le cadran d’affichage pour la vitesse.

En bref

La rivale de la Xiaomi M365

Avec des meilleures suspensions

Et des fonctionnalités (3 modes, affichage vitesse, etc.)

Au lieu de 549 euros sur le site officiel du constructeur, la Ninebot Segway ES2 est aujourd’hui disponible à 359 euros sur Cdiscount, soit une remise de 190 euros sur le prix d’origine de la trottinette électrique.

En savoir plus 👇

Les trottinettes électriques ont envahi notre quotidien, d’autant plus pendant cette période de grève des transports en commun. Elles sont partout, mais il faut avouer qu’elles sont bien pratiques pour se déplacer facilement, aussi bien dans les petites que les grandes villes. La Ninebot Segway ES2 fait partie des bons élèves.

Tout d’abord, elle partage beaucoup de points communs avec la M365 classique. Ici aussi, on retrouve une conception robuste en aluminium qui peut supporter 100 kilos au maximum, avec un poids de 12 kilos, et peut se replier tout aussi facilement que celle de Xiaomi. Elle propose également une petite béquille sur le côté pour la garer. L’autonomie est également identique avec une estimation de 25 km par le constructeur. Toutefois, il est possible de rajouter 20 km au compteur avec la batterie supplémentaire.

Ensuite, elle va se différencier par quelques éléments pratiques, que l’on retrouve maintenant sur le modèle Pro de la Xiaomi M365. Elle accueille notamment un cadran pour afficher la vitesse du véhicule, mais aussi la possibilité de choisir entre trois modes de croisières : sport, standard ou limité. Elle possède par ailleurs de meilleures suspensions grâce à sa plateforme souple, idéale pour limiter les chocs.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre comparatif complet de la Xiaomi M365 vs Ninebot ES2.

