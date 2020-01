Première baisse de prix pour la dernière Nvidia Shield TV avec notre code exclusif

Le prix de la Shield TV (2019) baisse aujourd’hui et ce n’est pas forcément grâce aux soldes 2020. Non, c’est grâce à notre code promo exclusif "FRANDROID916" que vous allez pouvoir obtenir une remise de 7 % sur la dernière box Android TV de Nvidia.

Deux années après, Nvidia a décidé de dévoiler une (ou deux ?) nouvelle version de sa box Android TV : la Nvidia Shield TV 2019. Ce n’est pas le modèle Pro, mais le modèle classique avec son design cylindre aussi discret qu’original. Aujourd’hui, on vous offre la possibilité de l’obtenir moins chère qu’à l’accoutumée grâce à notre code exclusif.

En bref

La nouvelle télécommande en forme de Toblerone

Plus de puissance grâce à la nouvelle puce Tegra X1+

Sa compatibilité 4K, HDR, Dolby Vision et Atmos

Mais aussi avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 159,99 euros, la modèle 2019 de la Nvidia Shield TV descend aujourd’hui à 148 euros en utilisant le code promo FRANDROID916 sur la plateforme « Acheter sur Google ».

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier, et bien souvent avec des promotions très intéressantes. Les avantages sont nombreux, on peut tout commander depuis son compte Google, payer via Google Pay, profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de promotions comme celles-ci réservées pour ces soldes aux lecteurs de Frandroid !

Notre code promo exclusif « FRANDROID916 » est valable jusqu’au 16 janvier 23:59 pour les 5 000 premiers utilisateurs (nouveaux et existants). Il permet d’obtenir une réduction de 7 % jusqu’à une limite de 100 euros de remise !

En savoir plus 👇

La Nvidia Shield TV classique de 2019 propose un design assez atypique avec sa forme cylindrique. Dans ce petit format, la connectique est assez maigre, mais propose l’essentiel avec un port HDMI, Ethernet et microSD. Le port USB est absent, mais sachez qu’il est tout de même possible de connecter une manette sans fil grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

Pour jouer d’ailleurs, le nouveau boîtier Android TV de Nvidia démontrera le plein potentiel de la nouvelle puce Tegra X1+ épaulée par 2 Go de mémoire vive. Cette nouvelle configuration propose une hausse de performances annoncée comme 25 % supérieure aux anciens modèles. En ce qui concerne la vidéo et le son, on retrouve les certifications Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son, mais également une amélioration de la définition jusqu’en 4K grâce à un nouvel algorithme plus poussé qu’auparavant, tout ça dans le but d’obtenir une meilleure qualité d’images.

La Nvidia Shield de 2019 est par ailleurs livrée avec une nouvelle télécommande. Son design change et prend dorénavant la forme triangulaire d’une barre chocolat Toblerone. La disposition des boutons a également changé avec désormais 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton dédié à Netflix. Avec son micro, la Nvidia Shield TV 2019 est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.