Amazon brade la manette sans fil Xbox One (livrée avec un câble PC/Xbox)

C'est vrai, on ne cesse de vanter les mérites de l'excellente manette sans fil Xbox One, et encore plus quand celle-ci est en promotion. On la trouve aujourd'hui à mois de 40 euros sur Amazon, contre 60 habituellement.

La manette officielle de la console Xbox One a beaucoup de qualités. Tout d’abord, elle est super confortable en main, ce qui est très agréable pour les longues sessions de jeu. Ensuite, elle est compatible avec de nombreux supports, du PC jusqu’aux smartphones et tablettes. La bonne nouvelle ? Elle profite actuellement d’une remise de 33 % sur son prix habituel.

En bref

La meilleure manette sans fil

Livrée avec un fil en cas de panne de batterie

Compatible avec tous les supports (dont les appareils Android)

Livrée avec le câble PC/console, la manette sans fil Xbox One est aujourd’hui disponible à seulement 39 euros sur Amazon, au lieu d’une soixantaine d’euros habituellement.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

La manette de la console Xbox One est l’une des meilleures manettes pour jouer. Son design commence par être très confortable en main, où toutes les touches tombent naturellement sous chaque doigt. De plus, le poids est idéalement réparti pour un équilibre (presque) parfait.

Son autonomie est ensuite un atout très important. Bien qu’elle soit alimentée – par défaut – par deux piles AA/LR6, la manette Xbox One permet de rester tranquillement au fond du canapé pendant de nombreuses heures avant de les changer, plus de 30 heures environ. Toutefois, il est vivement conseillé d’investir dans des piles rechargeables, ou encore dans un kit de recharge avec batterie.

Sa compatibilité Bluetooth 4.0 lui permet enfin d’être utilisée sur de nombreux supports, autre que la console Xbox One, en passant par les smartphones, les tablettes, les boîtiers Android TV et les PC/Mac. Vous l’aurez compris : c’est une manette pour les contrôler tous ! Pour savoir comment faire, on vous explique tout à cette adresse.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres solutions alternatives, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures manettes PC, PS4, Xbox ou Switch.