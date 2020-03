Seulement 15 centimes le Go pour ce SSD NVMe PNY de… 500 Go

Les SSD NVMe sont plus rapides que les SSD classiques, tout en étant aussi abordables. Preuve à l'appui avec la référence PNY CS3030 de 500 Go aujourd'hui remisée à 79 euros sur Cdiscount, contre plus d'une centaine d'euros habituellement.

Si vous voulez limiter les temps de chargement de votre machine, les SSD au format NVMe sont aujourd’hui la meilleure solution. Ils ne se branchent pas en SATA, mais via les ports PCI Express de votre carte mère. Ils sont plus performants, plus économes en énergie et aujourd’hui tout aussi abordable qu’un SSD classique.

En bref

Le design d’une barrette de RAM

Avec des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Et une consommation énergétique revue à la baisse

Le SSD NVMe PNY (CS3030) d’une capacité de stockage de 500 Go est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Cdiscount, soit seulement 15 centimes le Go.

Pour en savoir plus 👇

En reprenant le design d’une barrette de RAM, le SSD NVMe PNY CS3030 — et tous les SSD NVMe d’ailleurs — propose un format compact particulièrement pratique pour l’installation. Une fois le PC hors tension, il suffit de le brancher à un port PCI Express, puis le nouveau SSD sera d’ores et déjà prêt à l’emploi au démarrage, tout comme lorsque l’on ajoute de la mémoire vive.

L’avantage des SSD NVMe par rapport aux SSD classiques est de plusieurs ordres. Tout d’abord, ils sont bien plus rapides. Quand un SSD SATA III atteint une vitesse de 600 Mo/s, un NVME PCI 3.0 peut monter jusqu’à 3500 Mo/s, voire jusqu’à 5000 Mo/s si vous avez une carte mère avec des ports PCI Express 4.0 (et un disque dur compatible). Ici, le PNY CS3030 d’une capacité de 500 Go peut atteindre des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture.

C’est une solution idéale si vous jouez sur PC, car les temps de chargement seront drastiquement réduits. De plus, NVMe élimine l’intermédiaire en communiquant directement avec votre unité centrale, ce qui leur permet d’être compatibles avec tous les systèmes d’exploitation.

Pour en savoir encore plus, retrouvez la sélection PC de Numerama où quelques configurations intègrent justement des SSD NVMe.