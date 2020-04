La TV 58 pouces Philips The One 4K avec Ambilight passe sous les 700 euros

Si vous souhaitez changer de téléviseur, c'est le moment. La TV 58 pouces Philips The One 4K avec la technologie Ambilight bénéficie de 30 % de réduction à la Fnac ce qui fait passer son prix de 999 à 699 euros.

Les téléviseurs 4K se généralisent et donc leur prix commence à logiquement baisser. Il est donc temps d’en profiter pour remplacer la télé vieillissante du salon avec quelque chose de plus moderne. Ça tombe bien, la TV 4K Philips The One de 58 pouces est à 699 euros au lieu de 999 à la Fnac, en plus, elle propose l’Ambilight et intègre Android TV et ses nombreuses applications.

En bref

Une dalle 4K UHD

Le système Ambilight

Android TV intégré

Compatible HDR10+

Le téléviseur Philips The One 58 pouces est disponible à 699 à la Fnac au lieu de 999 euros.

Dans le monde des téléviseurs de milieu de gamme, il est difficile de vraiment se démarquer, mais Philips a peut-être trouvé un moyen d’ajouter un « effet wahou » à ses téléviseurs : l’Ambilight. Trois barres lumineuses à l’arrière de la TV diffusent une lumière colorée sur le mur pour ajouter de l’immersion et offrir à l’utilisateur une expérience inédite devant un film ou un concert.

Le téléviseur intègre une dalle LED 4K UHD pour pouvoir passer à la prochaine norme de définition des chaînes de TV. Elles proposent mêmes certains contenus dans cette qualité lors d’événements. De plus, le téléviseur est compatible avec les technologies Dolby Vision pour l’image et Atmos pour le son.

Pour profiter encore plus de contenus en 4K, Android TV est intégré dans le téléviseur ce qui va permettre de pouvoir installer de nombreuses applications comme Netflix, Molotov, YouTube ou Disney+ en plus de l’intégration de Google Assistant pour contrôler le contenu ou même vos appareils connectés depuis votre TV. Si vous souhaitez en savoir en savoir plus vous pouvez également consulter notre test de la Philips The One.

Notre guide

