27 pouces et 240 Hz pour moins de 250 euros avec cet écran PC Samsung

En quête d'une amélioration de votre setup gaming ? Pourquoi pas commencer par le moniteur ? L'écran gaming incurvé Samsung C27RG50FQU de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz est en promotion à la Fnac : son prix passe de 330 à 250 euros.

Une bonne expérience passe en grande partie par l’écran sur lequel vous jouez. Il est donc important d’avoir un bon moniteur dans son setup gaming et Samsung l’a bien compris en proposant un produit abordable, mais qui ne fait pas beaucoup de concessions. Un écran Full HD incurvé qui a surtout un taux de rafraîchissement de 240 Hz et la compatibilité avec NVIDIA G-Sync que la Fnac propose à 249,99 euros.

En bref

Un grand écran de 27″

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Compatible avec NVIDIA G-Sync

L’écran Samsung C27RG50FQU est disponible à 249,99 euros à la Fnac au lieu de 329,99.

Avec une taille de 27 pouces, ce moniteur est assez grand pour offrir un bon confort de vision même si le Full HD reste un petit point faible. On aurait sans doute préféré du QHD sur une diagonale de cette taille. Cependant, là ou l’intégration du Full HD est un avantage, c’est pour le taux de rafraîchissement.

Les écrans QHD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz sont encore assez rares, Samsung a donc dû faire un choix entre la définition ou la fluidité d’affichage et a opté pour la deuxième option. On ne peux pas lui en vouloir tellement un écran 240 Hz est agréable à regarder grâce à la fluidité de son affichage. Les parties de CS:GO, Doom et bientôt de Valorant n’en sont que plus jouissives… à condition d’avoir un PC capable de délivrer autant d’images, c’est qui aujourd’hui difficile en QHD.

Si votre PC ne peut aller jusque là, la compatibilité NVIDIA G-Sync évitera des déchirements d’images en jeu et rendra l’affichage encore aussi fluide que possible. Enfin, la courbure reste un élément de design sympathique, même si l’intérêt pratique reste limité.

