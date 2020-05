Le Samsung Galaxy A80 passe sous les 350 euros chez Cdiscount

Le Samsung Galaxy A80 est un smartphone dont le prix était le plus gros défaut. Malgré des qualités indéniables, une note de 650 euros était trop élevée. Cdiscount l'a compris et le propose en ce moment à 350 euros et là, ça change tout.

Lors de sa sortie en juillet 2019, le Samsung Galaxy A80 était un smartphone plutôt frustrant. Il est un très bon produit au demeurant, mais Samsung semblait avoir monté le prix un peu trop haut. Disponible pour 659 euros à l’époque, il profite en ce moment d’une énorme réduction chez Cdiscount et est affiché à seulement 350 euros. À ce prix-là, on n’a plus grand-chose à lui reprocher.

En bref

Un design original avec l’appareil photo rotatif

L’interface OneUI par dessus Android 10

Un excellent écran AMOLED

Le Samsung Galaxy A80 est disponible sur Cdiscount pour 349 euros au lieu de 659 dans sa version 128 Go en couleur Argentée.

En savoir plus 👇

La première chose qui frappe sur ce smartphone, c’est son design. Le Galaxy A80 est massif, c’est un grand smartphone, un gros smartphone. Mais l’écran sans encoche permet de minimiser cet effet avec de minuscules bords. Samsung a en effet une parade pour l’appareil photo avant : le module arrière est rotatif et va pouvoir se placer au-dessus de l’écran lorsque vous voudrez effectuer un selfie !

Ce triple module photo, composé d’un capteur 48 MP, d’un de 8 MP et d’un dernier pour épauler le mode portrait qui fait ce qu’on attend de lui pour un smartphone « semi-premium ». Les clichés sont réussis lorsque les conditions sont adéquates, mais dès que cela commence à s’assombrir, cela devient bien plus compliqué.

Samsung oblige, on profite d’un écran Super AMOLED d’une définition FullHD+ d’une qualité exemplaire. Les contrastes sont infinis, les couleurs sont bonne d’autant que vous pourrez choisir le mode d’affichage qui vous convient le plus. Il profite clairement d’une des meilleures dalles pour un smartphone de sa catégorie.

Enfin, le Galaxy A80 embarque un Snapdragon 730 couplé à 8 Go de RAM. Ce combo permet de très bonnes performances avec une utilisation classique, seuls les jeux assez gourmands le feront un peu fléchir. Avec l’interface OneUI par dessus Android 10, l’utilisation est un pur plaisir et tout est fluide.

Pour alimenter le tout, la batterie de 3 700 mAh lui offre une autonomie qui devrait aisément dépasser la journée si vous ne faites pas de folies ! Si vous tombez à 0 %, la compatibilité avec la charge rapide 25 W lui permet de récupérer 50 % en seulement 30 minutes.

Pour en savoir plus sur ce Samsung Galaxy A80, nous vous invitions à consulter notre test détaillé !

Quel smartphone Samsung choisir ?

Choisir un smartphone n’est pas une chose aisée. Si vous hésitez par différents modèles du géant coréen, pas de panique. Rendez-vous sur notre guide d’achat des smartphones Samsung.