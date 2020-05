Moins de 10 centimes le Go pour ce SSD 2 To de chez Kingston

Si vous souhaitez améliorer votre PC, changer le disque dur est souvent une bonne idée. Ça tombe bien, le SSD Kingston A400 de 2 To est au prix de 191,99 euros sur Rue du Commerce. À moins de 10 centimes le Go, il est compliqué de trouver une offre plus alléchante !

Les SSD deviennent de plus en plus abordables. Au fil du temps, le prix du Go diminue et il est possible aujourd’hui de s’offrir des disques au stockage conséquent sans pour autant vider son compte en banque. Il est donc peut-être l’heure pour vous d’upgrader votre PC avec ce SSD Kingston de 2 To au prix très intéressant.

En bref

Une grande capacité de stockage

La vitesse de transfert des SSD

Plus résistant qu’un disque dur classique

Le disque dur SSD Kingston A400 1,92 To est disponible sur Rue du Commerce pour 191,99 euros au lieu de 238,80 euros (prix affiché sur le site du fabricant).

Pour en savoir plus 👇

Si le disque dur de votre ordinateur commence à tirer la langue et à ne plus être aussi performant qu’avant, il serait temps de passer au SSD ! Plus performants et plus résistants dans le temps que les disques classiques, ils sont devenus petit à petit la référence haut de gamme du stockage pour ordinateurs.

Ce SSD Kingston adopte un format de 2,5 pouces et une prise SATA III pour s’intégrer dans la plupart des baies de tours d’ordinateurs sans problèmes et même, pour les plus motivés, dans un boîtier de disque dur externe. Un bon moyen de se faire un DD portable pour moins cher que prévu !

Avec des performances allant jusqu’à 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture, le démarrage de votre système d’exploitation ou de vos jeux et logiciels sera plus rapide qu’avec votre ancien disque dur classique, même s’il n’est pas le plus rapide des SSD. Sa grande capacité de stockage vous laisse une bonne marge pour installer et stocker de nombreuses choses sans trop vous soucier de l’espace restant.

Enfin, en cas de problèmes, Kingston propose une garantie fabricant d’une durée de trois ans avec une assistance technique gratuite. Au final, que ce soit pour un PC gaming, un laptop de travail ou un support de stockage comme un disque dur externe, une médiathèque, etc. Ce Kingston A400 propose le meilleur des deux mondes, un prix abordable pour des performances de très bonne facture !

Notre sélection des meilleurs SSD

Le marché des SSD propose de nombreux acteurs pour des caractéristiques qui peuvent vite sembler très similaires, pour vous y retrouver facilement, découvrez notre sélection des meilleurs SSD (et HDD) du marché juste ici !