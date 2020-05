L’excellente manette Nacon Revolution Pro 2 est à moitié prix sur Amazon

La manette Nacon Revolution Pro Controller 2 pour PlayStation 4 profite aujourd'hui d'une belle baisse de prix sur Amazon, puisqu'elle passe de 129 à 59 euros seulement. C'est moitié prix !

Si vous recherchez une nouvelle manette pour jouer sur PlayStation 4, n’achetez pas une DualShock 4 V2 aujourd’hui. La manette haut de gamme Revolution Pro Controller 2 du constructeur Nacon coûte en ce moment le même prix que la manette classique de la console de Sony. De plus, elle est également compatible avec les PC Windows/Mac.

En bref

Un design agréable

Les options de personnalisation

Les différents modes pour s’adapter à votre gameplay

La manette Nacon Revolution Pro Controller 2 est aujourd’hui disponible à seulement 59 euros sur Amazon, contre 129 euros habituellement. Cela représente une réduction de 54 % sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

La Nacon Revolution Pro Controller 2 est une excellente manette pour jouer. Pour plus de confort qu’une DualShock 4 V2, son design s’inspire tout d’abord de la manette Xbox One avec des joysticks asymétriques et une forme qui épouse mieux les mains.

Elle est par ailleurs personnalisable, avec notamment la possibilité de rajouter des poids (2x 10g, 2x 14g ou 2x 17g) pour un équilibrage et un confort optimal, en fonction de vos préférences. On retrouve également la possibilité de régler la sensibilité des gâchettes et des joysticks, ainsi que de gérer 4 boutons raccourcis supplémentaires afin d’adapter le gameplay en fonction des jeux. Tout cela se passe par le logiciel à installer sur PC/Mac.

Il y a ensuite plusieurs modes pour utiliser la manette, en passant par le mode Pro Control (halo bleu) qui est le mode classique sur PS4, sans personnalisations, puis par le mode Advanced (halo rouge) qui permet quant à lui de choisir entre 4 profils de jeu, créés au préalable. Il y a également un mode PC pour la connecter à votre ordinateur.

Il faut enfin savoir que la manette Nacon Revolution Pro 2 n’intègre pas une compatibilité Bluetooth, il est donc impossible de la connecter en mode sans fil. Elle est en revanche livrée avec un câble USB-C (et USB-A côté console) tressé de 3 mètres de long.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour le gaming, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures manettes pour jouer sur smartphones, ou autre.