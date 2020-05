Du 144 Hz pour 180 euros avec cet écran PC 24 pouces de chez Acer

Les écrans PC se démarquent de plus en plus par leur taux de rafraîchissement, avec sa gamme Nitro, Acer a sorti un écran incurvé avec un taux de 144 Hz pour un affichage toujours plus fluide. La Fnac le propose en promotion au prix de 180 euros au lieu de 200.

Il est temps de changer votre vieillissant moniteur de PC avec un nouvel écran tout beau tout neuf et bien plus adapté au gaming. Le Acer Nitro XZ242QPPbmiiphx (simple, basique) propose un écran incurvé d’une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (144 images affichées par seconde) pour 180 euros à la Fnac au lieu de 200 euros habituellement.

En bref

Un écran incurvé de 23,6 pouces

Le taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible HDR et AMD Radeon FreeSync

L’écran PC Acer Nitro XZ242QPPbmiiphx est disponible à la Fnac pour 179,99 euros au lieu de 199,99 euros.

En savoir plus 👇

Dans le monde des écrans pour PC d’entrée/milieu de gamme, la plupart des caractéristiques restent les mêmes et les constructeurs se démarquent avec le taux de rafraîchissement. Plus ce taux est haut, plus l’affichage sera fluide et avec 144 Hz, l’Acer Nitro se place comme un bon élève. Avec un PC adéquat, vous pourrez profiter de vos jeux avec une fluidité irréprochable.

Pour augmenter encore plus cette fluidité, Acer s’est associé avec AMD pour rendre cet écran compatible avec la technologie FreeSync qui permet de réduire les déchirures et le temps de latence entre la carte graphique et le moniteur.

À côté de ses 144 Hz, cet écran avec une dalle VA propose un excellent taux de contraste et sa certification VESA DisplayHDRTM 400 confirme sa compatibilité HDR, sa très bonne luminosité et sa large gamme de couleurs. Sa définition FullHD permet d’avoir une bonne qualité d’affichage dans la lignée des autres écrans de cette gamme de prix.

Sa taille de 23,6 pouces permet de le poser sur un bureau et d’avoir un écran assez grand pour un confort encore accru en jeu. De plus, il est incurvé pour réduire l’angle de vision nécessaire pour voir la totalité de l’écran, une fonctionnalité qui peut paraître gadget, mais qui peut s’avérer bien pratique pour certains.

L’écran dispose de 2 ports HDMI et d’un DisplayPort pour pouvoir brancher plusieurs appareils à la fois. Vous pouvez ainsi y mettre votre PC, une console et une petite box TV pour créer un setup polyvalent ! Attention à l’absence de sortie audio sur cet écran, prévoyez donc des enceintes supplémentaires.

Notre guide

Le marché des écrans PC est très large et il est parfois compliqué de faire la différence entre tel ou tel modèle. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons mis en place un guide d’achat sur les meilleurs moniteurs gaming du moment.