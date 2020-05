Belle baisse de prix pour l’écran Samsung Space Monitor 27″ lors des French Days

Les moniteurs PC sont légion. Samsung propose avec la gamme Space Monitor quelque chose de très intéressant, car WQHD 144 Hz. Il est aujourd'hui possible d'obtenir une réduction de 27 euros sur le modèle 27 pouces.

Samsung est un acteur très important dans le marché des moniteurs PC et sa gamme Space Monitor en est un très bon exemple. Sa particularité est son pied qui se fixe à l’arrière du bureau plutôt que de se poser sur le bureau en lui-même. Sa version avec écran 27 pouces WQHD 144 Hz profite de 10 % de réduction sur Acheter sur Google grâce à un code promo.

L’offre

Une dalle WQHD

Un excellent taux de rafraîchissement

Son pied permettant d’économiser de la place

Ses minuscules bordures d’écran

Le moniteur Samsung S27R750QEU est disponible sur Acheter sur Google pour 252 euros avec le code FRENCHDAYSMAI20 à saisir avant de finaliser le paiement.

En savoir plus 👇

Le plus important dans un moniteur PC est évidemment la dalle. Celle de ce Space Monitor est une dalle VA permettant une bonne reproduction des couleurs et un excellent angle de vision. D’une définition WQHD (2560 x 1440 pixels), la qualité d’affichage sera plus que satisfaisante pour jouer à vos jeux préférés. La cerise sur le gâteau, c’est le taux de rafraîchissement de 144 Hz qui promet une fluidité exemplaire.

L’écran se démarque par ses particularités physiques. Tout d’abord, les bordures ultra-fines de l’écran nous rappellent les smartphones « borderless » et changent des moniteurs dans cette gamme de prix que l’on a l’habitude de voir avec des bordures plus imposantes.

Sa grosse particularité est évidemment son pied. Ce moniteur n’est pas fait pour être posé sur un bureau, mais pour être « pincé » à l’arrière du bureau pour ainsi le coller au mur. On gagne par cette technique énormément d’espace sur le bureau (40 % selon Samsung) et l’écran se déplace ensuite grâce à un réglage de son inclinaison ou de sa hauteur.

Ce moniteur possède un port HDMI 2.0 et un Mini Display Port 1.2. Un total un peu léger quand on voit certains écrans PC 100 euros moins cher proposer un voire deux ports supplémentaires.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ainsi que les meilleures offres smartphone, TV, audio ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.