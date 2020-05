Écouteurs, casques audio et enceintes : les meilleures offres son des French Days

Vous attendiez des promotions pour vous offrir un nouveau casque, des écouteurs ou encore une barre de son. Voici notre sélection des meilleures offres des French Days.

Parce que le matériel audio de qualité est souvent cher, il est généralement judicieux d’attendre certains événements comme les French Days pour adoucir la facture. Voici notre sélection des meilleures offres.

Jabra Elite 85h

Avec son Elite 85h, Jabra a voulu concurrencer des ténors comme Sony ou Bose. Si la firme n’a pas atteint tout à fait le même niveau, elle arrive à proposer un casque intéressant notamment sur l’autonomie qui reste son gros point fort. La réduction de bruit est également là, mais elle fait un peu moins bien que ses adversaires. Ceci étant dit, la baisse de prix des French Days lui confère un très bon rapport qualité-prix.

En bref

Une autonomie au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace

Une qualité audio au rendez-vous, sans signature sonore

Au lieu de 299 euros à son lancement, le casque sans fil Jabra Elite 85h est aujourd’hui disponible à 161,99 euros sur Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

Il est également listé à 179 euros sur fnac.com et Darty.

Bose QC 35 II à 229 euros

Ancienne star des casques sans fil avec ANC, le QC 35 II a été légèrement surpassé par les Headphones 700 qui lui succèdent. Il reste toutefois un excellent casque. À 229 euros pendant les French Days, c’est une bonne occasion de craquer et profiter de sa réduction de bruit active de très bonne facture et d’un son qui l’est tout autant.

En bref

Autrefois le meilleur casque du marché

Toujours au top sur la réduction de bruit active

Le son Bose

UE Megaboom 1 à 79 euros

L’été arrive, on va pouvoir recommencer à se poser dans le jardin ou au bord de la piscine. Quoi de mieux que d’agrémenter cela qu’avec un peu de musique qui sent bon le soleil et les palmiers ? Ça tombe bien, l’excellente enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom est disponible avec une réduction de 120 euros. Le rapport qualité-prix presque imbattable.

En bref

Une enceinte robuste

Une bonne qualité sonore

Une excellente autonomie

L’enceinte portable Ultimate Ears Megaboom 1 est disponible à 79 euros sur Amazon au lieu de 199 euros à son lancement dans son coloris Charcoal Lite.

Airpods Pro à 219 euros

Les meilleurs compagnons de l’iPhone sont disponibles à 219 euros pendant les French Days via Acheter sur Google et avec le code promo FRENCHDAYSMAI20. Rappelons que ce modèle Pro se distingue des la version classique par la présence de la réduction de bruit, et un design revu et corrigé pour rendre les « tiges » moins voyantes. Ils fonctionnent également sous Android, mais leur fonctionnement n’est pas aussi « magique » qu’avec un iPhone.

En bref

Idéal pour accompagner un iPhone

La réduction de bruit active

Un boîtier qui se recharge avec ou sans fil.

Samsung Galaxy Buds à 107

Sur le marché des écouteurs true wireless, l’omniprésence des AirPods pousse les constructeurs à créer des produits toujours plus performants pour concurrencer Apple. C’est le cas de Samsung avec ses très bons Galaxy Buds. Durant les French Days, Rue du Commerce les commercialise à seulement 107 euros au lieu de 149. C’est le moment de couper le cordon avec vos vieux écouteurs.

En bref

Des fonctionnalités logicielles pratiques

Boîtier compatible avec la charge sans fil

Son design compact

Pour les French Days, les Samsung Galaxy Buds sont disponibles sur Acheter sur Google à 107 euros au lieu de 149,99 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

Redmi Airdots à moins de 15 euros

Puisqu’ils ne sont jamais officiellement sortis en France, les Redmi Airdots n’ont pas vraiment de tarif recommandé lequel se baser pour estimer la réduction. Mais on peut vous garantir qu’à moins de 15 euros, c’est une très bonne option si vous cherchez des écouteurs True Wireless à petit prix, voire à prix plancher. Ce sont des écouteurs d’entrée de gamme donc il ne faut pas en attendre monts et merveilles, mais ils donnent des prestations très satisfaisantes pour leur prix.

En Bref

Bluetooth 5

Une connexion stable

Un son correct (pour le prix)

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.