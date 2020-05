Le Google Nest Hub Max devient de plus en plus abordable pour les French Days

Le Google Nest Hub Max est le Smart Display de Google. Malgré l'intégration du Google Assistant, le résumer à un simple Google Home avec un écran serait une erreur tant il est surprenant. Son prix passe de 180 à 230 euros sur Acheter sur Google.

Avec son Nest Hub Max, Google a lancé son nouveau Smart Display. Un écran intégrant un OS dédié intégrant le Google Assistant. Un produit qui nous a séduits durant notre test alors quand une promotion fait son apparition, c’est le moment de craquer ! Il est disponible à 180 euros au lieu de 230 sur Acheter sur Google.

En bref

Un design sobre et élégant

L’Assistant Google intégré

L’OS Smart Display

Le Smart Display Google Nest Hub Max est disponible à 179,99 euros sur Acheter sur Google au lieu de 229,99 grâce au code FRENCHDAYSMAI20.

En savoir plus 👇

Le Google Nest Hub Max présente un écran de 10 pouces HD qui est très satisfaisant. Malgré l’absence du FullHD, la définition 1280×800 pixels fait largement l’affaire avec une bonne luminosité qui s’adapte même à la nuit où l’interface passe en « mode sombre » pour ne pas faire mal aux yeux.

Le système installé sur ce Smart Display est un vrai bonheur à utiliser. L’intégration de l’Assistant Google est vraiment réussie et est bien imaginée pour, par exemple, une utilisation dans la cuisine. Demandez à l’Assistant une recette et il vous dictera étape par étape la marche à suivre. On retrouve toutes les fonctionnalités classiques de l’Assistant comme la lecture de l’agenda, la météo, la diffusion d’informations, etc.

Le Nest Hub Max intègre un système similaire au Chromecast, on peut diffuser des contenus de YouTube, Netflix ou Disney+ depuis votre smartphone. Peut-on refuser un épisode de votre série préférée le temps que l’eau des pâtes se mette à bouillir ?

La caméra intégrée permet de passer des appels en visio depuis Google Duo. La qualité des appels est bonne, mais on regrette l’absence d’autres services comme Messenger, Slack ou WhatsApp.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Google Nest Hub Max.

