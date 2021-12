Nest Cam : Google facilite enfin la gestion des enregistrements vidéo

Les utilisateurs des sonnettes et caméras Nest vont être enfin ravis. L’application Google Home connaît une mise à jour d’ampleur qui permet de mieux naviguer dans l’historique des enregistrements vidéo de vos caméras. Aussi simplement que le proposait jadis l’application Nest.

S’il y a un reproche que font les utilisateurs historiques de produits Nest au nouveau système imposé par Google Home désormais incontournable, c’est son manque d’options et de flexibilité dans les usages. En voulant regrouper tous ses produits au sein d’une seule et même application, Google a fait l’impasse sur des fonctions que conserve l’ancienne app Nest utilisée, et notamment pour la gestion de l’historique des flux vidéo.

Bonne nouvelle, la dernière mise à jour de Google Home apporte enfin un peu plus de fluidité.

Mieux naviguer enfin entre les événements

Réclamée par beaucoup, la navigation facilitée dans la timeline de l’historique des caméras Nest arrive enfin sous le nom Transport Controls. Cela va permettre de mieux passer d’un événement à un autre grâce à des boutons Lecture/Pause, Avance/Retour qui faisaient défaut. Jusqu’à présent, il fallait faire défiler tout le contenu pour en prendre connaissance. Désormais, il sera possible de passer directement d’un événement enregistré à un autre, plus rapidement aussi. Il ne manque plus que l’ajout de l’avance/retour rapide de 15 secondes qui existait préalablement.

Vous pouvez désormais naviguer plus facilement dans l’historique // Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Cela s’applique aux dernières caméras mises sur le marché, les Nest Cam (batterie), Nest Cam (filaire), Nest Doorbell et la récente Nest Cam With Floodlight (lumière). La mise à jour est en cours de déploiement.

