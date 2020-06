DJI Mavic Mini : Amazon propose une belle réduction pour ce drone grand public

Le drone DJI Mavic Mini lancé en fin d'année 2019 n'a jamais été aussi abordable. On le trouve aujourd'hui avec une remise inédite de 50 euros sur Amazon, le faisant passer de 399 à 349 euros.

DJI présente son récent drone miniature, le Mavic Mini, comme une « caméra volante » grand public, accessible y compris pour les débutants. Et c’est plutôt vrai, il est très facile à utiliser et offre un large panel de modes automatiques est disponible pour améliorer l’expérience en vol. Côté photo, les images sont tout simplement « époustouflantes » selon notre test du Mavic Mini.

En bref

Un drone compact et pliable

Avec une autonomie record de 30 minutes

Et des vidéos en 2,7 K à 30 fps ou en 1080p à 30 ou 60 fps

Au lieu de 399 euros depuis son lancement, le drone DJI Mavic Mini est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Amazon. Cela représente une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Depuis la disparition du drone Spark dans le catalogue DJI, c’est le Mavic Mini qui le remplace. En tout cas sur cette tranche tarifaire, puisque le fabricant chinois nous a déjà confié « travailler sur de nouveaux concepts pour le Spark 2 ». Ce nouveau drone suit tout de même une direction similaire en étant incroyablement compact pour tenir facilement dans une main, d’autant plus qu’il est très léger (seulement 249 grammes)

Pour faciliter le transport, vous avez sûrement remarqué en analysant les photos ci-dessus que le drone peut se replier. C’est très pratique, surtout pour éviter de le casser lors d’un voyage. La sacoche de transport est incluse, avec également quelques accessoires utiles, comme une protection pour la caméra, des hélices de rechange et même un tournevis.

On retrouve ensuite une manette avec des sticks amovibles pour contrôler le drone, où votre smartphone vient se greffer sur celle-ci grâce aux trois câbles fournis avec (microUSB, USB-C et Lightning). Cela vous permet tout simplement d’avoir un rendu vidéo en plein vol et jusqu’à 2 kilomètres de distance. Le Mavic Mini peut d’ailleurs voler pendant 30 minutes selon le constructeur, ce qui est une autonomie record pour un drone de cette taille.

Il se prend en main facilement, mais il faut savoir qu’il n’intègre pas de capteurs de collision. Attentions aux chutes, même si sa coque parait robuste. De nombreuses fonctionnalités viennent évidemment garnir le tableau via l’application « DJI Fly » disponible sur iOS et Android. On compte parmi elles des modes de vols préprogrammés (Quickshot, Dronie, Rocket, Circle, Hélice et Timelapse) et des montages prédéfinis pour la vidéo.

En parlant de vidéo, le Mavic Mini dispose enfin d’une nacelle stabilisée sur 3 axes et un capteur CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83° permettant de prendre des photos saisissantes et des vidéos en 2,7K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du DJI Mavic Mini dans nos colonnes.

Notre guide d’achat

