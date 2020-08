4 To pour 89 euros avec ce disque dur externe Seagate

Pour stocker vos données en dehors d'un cloud, le disque dur externe reste la solution privilégiée. Le disque Seagate Expansion 4 To est disponible à seulement 89 euros sur Cdiscount.

Pour augmenter la capacité de stockage de votre ordinateur, pour accéder facilement à vos données ou encore pour étendre la mémoire interne de votre console, le disque dur externe est un accessoire idéal. Surtout quand il est abordable : le disque dur externe Seagate Expansion 4 To bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 15 euros par rapport à son prix initial.

En bref

Compatible USB 3.0

Une vitesse pour l’utiliser avec des consoles

Sa capacité de 4 To pouvant accueillir environ 80 jeux de 50 Go

Au lieu de 104 euros, le disque dur externe Seagate d’une capacité de stockage de 4 To est aujourd’hui affiché à 89 euros seulement sur Cdiscount.

Contrairement à ses concurrents sur le marché, ce HDD Seagate possède un design sobre mais tout en relief. Peu encombrant avec son format standard de 2,5 pouces et son poids de 236 g, il pourra facilement se glisser dans un sac lors de déplacements.

Le Seagate Expansion 4 To se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 5400 tours par minute. Il faudra plutôt compter une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffit amplement pour transférer des fichiers depuis un ordinateur ou pour faire tourner les jeux sur Xbox One ou Playstation 4.

Avec 4 To, les gamers et gameuses pourront installer 80 jeux, à raison de 50 Go par jeu, plutôt pratique si l’on a pas envie de passer sa vie à installer et désinstaller des jeux. Enfin, le disque dur est compatible PC Windows 7/8/Vista/XP et Mac OS X 10.4.8 et supérieur. Il n’y a aucun logiciel à installer pour l’utiliser.

