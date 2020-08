Essentielb : une action cam au prix inédit de 79 euros pour cet été

Pour capturer ses exploits sportifs, ou simplement ses moments en vacances, les action cam sont des alliées idéales. Le plus souvent, elles sont affichées à plus de 100 euros, mais certaines marques cassent les prix. C'est le cas d'Essentielb, la marque de Boulanger, qui propose sa caméra à seulement 79 euros.

Sur terre ou sous l’eau, les caméras d’action sont des partenaires de choix des vacances d’été. Même si la grande majorité des action cam présentes sur le marché sont plutôt onéreuses, certaines références affichent des prix très intéressants sans pour autant négliger les performances. Essentielb, la marque de distributeur de Boulanger, propose aujourd’hui la sienne, la Xtrem 8 4K, avec une réduction de 20 % sur son prix d’origine.

En bref

Caisson étanche jusqu’à 30 m

4K stabilisée (30 fps) et Full HD (60 fps)

Une mallette de 20 accessoires incluse

Au lieu de 99 euros, la caméra sport Essentielb Xtrem 8 est affichée à seulement 79 euros sur Boulanger, soit une réduction de 20 euros sur son prix initial.

Pour en savoir plus👇

Avec sa Xtrem 8 4K, Essentielb tente de faire sa place au milieu des incontournables GoPro et autres DJI Osmo Action. Nous n’avons pas testé la référence de la marque de Boulanger, mais cette dernière propose généralement des produits tout à fait décents. La caméra sport Xtrem 8 est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde grâce à son capteur de 12 mégapixels. Elle s’intègre donc dans la moyenne du marché, bien que ses concurrents plus hauts de gamme comme GoPro peuvent gérer la 4K en 60 fps. Autrement, la Xtrem 8 filmera en Full HD à 60 fps sans problème. Les images seront fluides et stabilisées, et vous pourrez également filmer en TimeLapse ou SlowMotion. Les photos seront quant à elles capturées en 14 mégapixels.

La caméra est dotée d’un écran tactile de 2 pouces, à partir duquel il sera possible de choisir l’un des modes proposés : mode standard, mode 2 roues, mode montagne ou mode plongée/mer. La caméra a le mérite de s’adapter à tout type de situation pour vous accompagner en vacances. D’autant plus que son caisson est étanche jusqu’à 30 m pour filmer tous ses exploits en plongée.

Côté autonomie, le constructeur l’estime à 1h30 (selon la nature de l’utilisation), mais son pack contient 2 batteries. Le chargeur fourni pourra recharger les deux batteries simultanément pour gagner du temps. Et ce n’est pas tout : le pack contient pas moins de 20 accessoires pour utiliser pleinement la caméra. Caisson waterproof, harnais de poitrine, bandeau de tête, pince crocodile rotative, fixation pour guidon/tube, fixations de casque, poignée flottante… On peut difficilement faire plus complet.

Découvrez notre guide d’achat

