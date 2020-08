La souris gaming Logitech MX518 passe en dessous de 30 euros

Les gamers de la première heure se souviendront de la souris Logitech MX518, sortie en 2005 et ressuscitée en 2019. D'abord affichée à 59 euros, elle descend aujourd'hui à 29 euros sur Boulanger.

Consciente du succès qu’avait eu sa souris MX518 lancée en 2005, Logitech l’a ressortie en 2019 avec le même design reconnaissable, et quelques améliorations techniques en plus. Relancée au prix de 59 euros, elle bénéficie aujourd’hui d’une baisse de 30 euros.

En bref

Une précision assurée par un capteur Hero 16K

Ergonomique et légère

8 boutons programmables

La souris Logitech MX518 est proposée à seulement 29 euros au lieu de 59 euros chez Boulanger, soit une réduction de 30 euros pour cette souris qui ne se démode pas.

Pour en savoir plus👇

Avec sa silhouette ronde et ses finitions métallisées, la souris Logitech MX518 se démarque des autres souris gaming par sa sobriété. Sa forme de 2005 reste inchangée : les nostalgiques l’apprécieront toujours autant. Elle est plutôt ergonomique, avec des dimensions de 7,3 x 13,1 x 4,3 cm et un poids de 101 grammes. Elle conviendra aussi bien aux joueurs sédentaires qu’aux nomades qui pourront la transporter facilement.

Logitech a naturellement modernisé sa version de 2005 en intégrant à la MX518 de 2019 son capteur Hero 16K, que l’on retrouve aussi dans les G502 et G903 par exemple. Il assure une grande précision et n’inflige aucun ralentissement ni accélération ou filtrage sur toute la plage de DPI (entre 100 et 16 000 DPI).

Grâce au logiciel G Hub, vous pourrez personnaliser les 8 boutons et sauvegarder vos préférences dans l’un des 5 profils dans la mémoire intégrée. Vous pourrez ainsi accéder à tout moment à vos commandes préférées que vous aurez définies pour chaque jeu.

