Bouygues propose une offre Internet imbattable avec sa Bbox must

L'offre Bbox Must, avec décodeur TV 4K, se prépare pour la rentrée. Elle passe au même prix que la Bbox Fit pendant un an, soit 14,99 euros par mois.

Vous connaissiez la Bbox fit de Bouygues, qui est l’offre Internet entrée de gamme de l’opérateur, mais il y’a aussi la Bbox must, plus complète avec notamment de meilleurs débits et un décodeur 4K. Seulement, avec l’offre spéciale rentrée de Bouygues aujourd’hui, cette offre est au prix de l’entrée de gamme.

En bref

Des débits descendants allant jusqu’à 1 Gb/s

Un décodeur TV 4K

Une ligne téléphonique

Au lieu de 21,99 euros par mois habituellement, la première année de l’offre Bbox must de Bouygues passe à 14,99 euros par mois jusqu’au 16 août, c’est le même prix que la Bbox Fit. Attention : cette offre engage sur un an et passe ensuite à 36,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

L’offre Bbox Must est l’intermédiaire des abonnement Internet, entre l’entrée de gamme et la Bbox Ultym compatible Wi-Fi 6. Cette offre propose un accès illimité à Internet avec d’excellents débits. Concrètement, ils peuvent aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. À titre de comparaison, la Bbox Fit ne propose que 300 Mb/s en téléchargement. Ces débits concernent l’offre Fibre et il faut noter qu’ils peuvent naturellement varier en fonction de votre installation.

L’autre avantage de l’offre Must par rapport à la Fit est le décodeur TV 4K inclus. On pourra alors profiter d’une qualité optimale si votre TV est compatible. Vous aurez accès à plus de 180 chaines de télé, dont les principales, ainsi qu’à 35 replays. La Bbox Must tourne sous Android TV, vous aurez donc accès à toutes les fonctionnalités de l’interface comme le Play Store pour télécharger des applications, Google Assistant ou même la fonction Chromecast.

Enfin, cette offre intègre aussi l’irréductible ligne fixe. Vous bénéficierez des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays. Vous pouvez d’ailleurs demander la portabilité de votre numéro de téléphone fixe gratuitement. Dans ce cas, cela vous permettra de laisser Bouygues s’occuper de la résiliation de votre ancien abonnement Internet. Notez d’ailleurs que votre nouvel opérateur prend en charge les frais de résiliation de l’ancien jusqu’à 100 euros.

Si vous n’avez pas accès à la fibre chez vous, vous pouvez tester votre éligibilité. Dans ce cas, Bouygues vous proposera la version ADSL de l’offre Bbox Must.

Notre comparateur

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres Fibre et ADSL.