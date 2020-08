L’écran Samsung Space Monitor 27″ est moins cher que pendant les soldes

Le Space Monitor 27 pouces de Samsung se démarque des autres écrans sur de nombreux points. Aujourd'hui, il est affiché à un prix encore plus avantageux que pendant les soldes : seulement 266 euros !

Avec son pied articulé et sa définition atteignant la QHD, le Space Monitor de Samsung est un écran qui conviendra aussi bien pour le travail que pour le jeu. Le modèle 27 pouces est d’ailleurs aujourd’hui moins cher de 10 euros que pendant les soldes d’été.

Au lieu de 299 euros initialement, l’écran Samsung Space Monitor 27 pouces chute aujourd’hui à 266 euros via Acheter sur Google (vendeur Darty) en utilisant le code promo PROMOAOUT valable jusqu’au 31 août.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

L’un des points notables de cet écran, c’est évidemment ce pied articulé qui permet d’ajuster la hauteur du Space Monitor, ainsi que son positionnement. Il s’adaptera ainsi à vos besoins au jour le jour. Une fois plaqué au mur, il offrira jusqu’à 40 % de surface utilisable en plus par rapport à un moniteur avec un pied classique. Notons également son design « borderless ». Avec ses bordures très fines, il se démarque des autres moniteurs à l’encadrement plus épais.

Celles et ceux qui souhaiteront l’acquérir pour travailler dessus pourront profiter du multitâche grâce à la fonction PBP (Picture-by-Picture) pour afficher deux sources sur l’écran. Et vous pourrez tout aussi bien diviser l’écran en 6 fenêtres de manière instantanée. La connectique sera tout de fois un peu légère pour certains, avec un seul port HDMI et un MiniDisplay Port.

Les gamers et gameuses ne seront pas non plus en reste grâce au taux de rafraîchissement de 144 Hz que propose l’écran, ce qui assurera une expérience de jeu bien fluide. Le taux de réponse est quant à lui très rapide : seulement 4 ms. Enfin, la définition Quad HD (1 440p, 2 560 x 1 440 pixels) apportera une bonne qualité d’affichage lors de vos sessions. Et pour résoudre les problèmes de tearing, il suffira simplement d’effectuer une mise à jour pour rendre l’écran compatible avec la technologie de synchronisation AMD FreeSync.

