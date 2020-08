Le rapport capacité/prix du SSD PNY 960 Go est excellent avec cette promotion

Le SSD PNY de 960 Go est actuellement à 89 euros sur Cdiscount. Avec cette promotion, il profite d'un excellent rapport capacité/prix : moins de 10 centimes le Go.

Lorsque les PC vieillissent, il est toujours judicieux de partir sur un SSD pour leur redonner un coup de boost. Quitte à en prendre un, autant qu’il ait un certain stockage pour ne pas être en manque de place trop rapidement. Le SSD PNY de 960 Go est idéal pour ça, et il est en plus en promotion.

En bref

Un bon prix pour un SSD de 960 Go

Jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 en écriture

Chargez plus rapidement vos logiciels et jeux

Le SSD PNY de 960 Go est disponible à 89 euros sur Cdiscount. Pour un SSD de cette taille, c’est un très bon rapport capacité/prix.

Vous pouvez aussi retrouver la version 480 Go en promotion. Elle est à 49 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Le SSD de PNY profite d’un format classique de 2,5 pouces. Ce gabarit est assez traditionnel pour les SSD et autres disques durs, ce qui lui permettra de se placer dans n’importe quel ordinateur à l’exception des ultrabooks, trop fins pour accueillir les disques et SSD de cette taille.

Ce SSD bénéficie de vitesses de transfert allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture selon le constructeur. C’est bien plus rapide qu’un disque dur traditionnel et permet aux logiciels et jeux stockées dessus de se lancer bien plus rapidement, par exemple. De même pour Windows qui s’exécutera au démarrage en une dizaine de secondes seulement.

En plus d’être plus performants, les SSD sont aussi bien plus robustes. Leur conception est en effet différente des HDD puisqu’ils n’embarquent pas de pièces mécaniques. Ce PNY est donc beaucoup moins sensible aux chocs ou encore aux vibrations du PC sur le long terme.

Pour l’installation, la garantie constructeur de trois ans vous permet d’être assisté si besoin, en plus d’être remboursé en cas de problème sur le SSD. Il faudra par contre brancher ce PNY à un câble SATA III non fourni.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez encore plus de stockage, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs disques durs externes à acheter.