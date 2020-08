500 euros de réduction pour l’excellent ASUS ROG Zephyrus G14

Avec son Zephyrus G14, ASUS un excellent laptop gaming qui ne lésine pas non plus sur le design avec une très belle fiche technique. Proposé au prix de 1999 euros habituellement, Boulanger l'affiche à 1499 euros, une offre à ne pas manquer sur vous souhaitez craquer pour une excellent PC Portable.

ASUS est l’un des leaders du marché des laptops dédiés au gaming. Avec la gamme Zephyrus, il propose des PC performants, mais qui ne lésinent pas sur le design avec une apparence très alléchante. Sa déclinaison avec AMD Ryzen 7 4800HS, 16 Go de RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 et 1 To de SSD est proposée à 1499 euros au lieu de 1999 euros chez Boulanger.

En bref

Un écran 120 Hz 14 pouces

Son design haut de gamme

Ses excellentes performances

Le PC portable gaming ASUS ROG Zephyrus G14 est disponible à 1499 euros chez Boulanger au lieu de 1999 euros.

Pour en savoir plus 👇

La première chose qui frappe dans ce Zephyrus G14, c’est son design. ASUS a créé un très beau produit avec une finesse qui ne rivalise peut-être pas avec les ultrabooks comme les MacBook, mais fait clairement mieux que beaucoup d’autres laptops gaming.

Il intègre une dalle IPS de 14 pouces assez standard avec de belles couleurs, un bon contraste et une définition Full HD. Son point fort est son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le PC promet une excellente fluidité d’affichage dans vos jeux et le confort en est grandement décuplé par rapport à une dalle 60 Hz.

Mais pour faire tourner des jeux gourmands, il faut une bonne fiche technique et ce Zephyrus en a une. Propulsé par l’excellent processeur AMD Ryzen 7 4800HS couplé à une NVIDIA GeForce RTX 2060, vos jeux n’auront aucun problème à tourner avec de très bonnes performances graphiques. Ajoutez à cela les 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage interne en SSD et vous devriez ne pas avoir trop de problèmes au niveau des temps de chargement.

Son autonomie n’est malheureusement pas une force. Comme tous les PC portables gaming, les composants gourmands font fondre la batterie comme neige au soleil et le PC ne dépassera pas les 6 heures loin du chargeur pour de la simple navigation web. On pourra se consoler avec le chargeur 180 W et l’alternative USB-C 65 W pour éviter d’emmener trop de câbles en déplacement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du ASUS ROG Zephyrus G14.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Asus ROG Zephyrus G14.

