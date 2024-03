Ne jugez pas le Zephyrus G14 à son apparence : cet ultrabook cache bien son jeu

Il serait très facile de méjuger le Zephyrus G14. Car sous ses airs de PC de bureautique bien sous tout rapport se cache en réalité une fiche technique impressionnante, parfaite pour le gaming et les applications créatives.

Lorsque l’on regarde le Zephryus G14 pour la première fois, difficile de déceler sa véritable nature. Il faut dire que, depuis 20 ans, le design des PC gamer a peu évolué : allure monolithique noire parsemée de lumière RGB, look agressif et anguleux… Alors quand Asus débarque avec une machine aux antipodes de cette tendance, il y a de quoi être pris au dépourvu.

Car, voyez-vous, le Zephyrus G14 est l’illustration parfaite de l’expression « l’habit ne fait pas le moine ». Sous ses airs de notebook bien sous tout rapport, ce PC portable cache en réalité une fiche technique pour le moins impressionnante, entre processeur et GPU de dernière génération et écran OLED 120 Hz. Une configuration orientée gaming (et bien plus) dans le châssis d’un PC portable lambda ? Voilà le pari fait par Asus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est très convaincant.

Un châssis aussi sobre que compact, une rareté dans le monde du gaming

En dehors de considérations purement techniques, l’apparence du Zephyrus G14 est sans doute ce qui intrigue le plus à son sujet. Avec la gamme Zephyrus, Asus propose des PC portables qui prennent le contrepied des grands principes de design appliqués aux machines de jeu depuis plus de deux décennies. Le logo Republic of Gamer se fait discret, et seule une bande de LED (qui varie en fonction de la charge) vient habiller le dos de l’appareil. Une esthétique minimaliste faite de lignes claires, qui vise l’épure, et qui fait un bien fou.

Afin de conférer au Zephyrus G14 un degré de raffinement supplémentaire, Asus l’a doté d’un châssis métallique en alliage d’aluminium. Un matériau noble, aussi solide que durable, qui a l’avantage de conférer à ce portable une certaine légèreté. Avec environ 1,5 kg sur la balance et une épaisseur aux alentours de 1,6 cm pour une diagonale de 14 pouces, le Zephyrus G14 est un véritable poids plume. Une exception dans le monde du gaming qui nous a habitués à des PC plus transportables que véritablement portables.

Mieux, cette petite taille n’a pas empêché Asus de doter son portable de tout le confort nécessaire. Le Zephyrus G14 dispose ainsi d’un clavier dépourvu de pavé numérique, mais qui reste confortable, avec une bonne sensation de frappe, et d’un pavé tactile classique, mais bien fichu. Rien à redire non plus sur la connectique, puisque l’on retrouve ici un port HDMI 2.1, un port USB 4.0 Type-C compatible DisplayPort, un port USB 3.2 Type-C Gen 2 lui aussi compatible DisplayPort, ainsi que deux ports USB 3.2 Type-A Gen 2.

Dernier bon point : l’autonomie. Le constructeur a réussi à caser une batterie 73 Wh qui, couplé à un chargeur 180 W, confère à l’ensemble une jolie autonomie : près de 11 heures en bureautique.

OLED et 120 Hz : un écran pensé pour les créateurs

L’écran, c’est l’autre très bonne surprise du Zephyrus G14. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’Asus a décidé d’y installer une dalle OLED afin d’offrir le meilleur affichage possible, que ce soit en jeu ou pour retravailler des images. Ce choix s’avère payant. Définition de 2 880 par 1 800 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz, excellente luminosité (jusqu’à 640 cd/m2) : toutes les cases sont cochées pour une expérience visuelle optimale.

Son point fort : une très bonne calibration pour tout ce qui touche à l’image. Avec une couverture à 169 % du spectre sRGB et à 112 % du spectre DCI-P3, il offre un rendu des couleurs juste et réaliste. Un plus pour les profils les plus créatifs qui souhaitent s’adonner aux joies de la retouche photo, le graphisme ou au montage vidéo.

Asus n’a pas non plus oublié les gamers puisque cet écran bénéficie aussi pleinement des dernières technologies d’affichage. Outre le support du G-Sync de Nvidia (pour réduire le tearing notamment), elle peut aussi compter sur sa compatibilité HDR et Dolby Vision.

Une fiche technique qui fait des merveilles en jeu comme ailleurs

Un joli châssis et un bel affichage, c’est chouette, mais quand on cherche un PC de jeu, l’important, c’est ce qui se trouve sous le capot. En la matière, ce Zephyrus G14 est plutôt bien achalandé. Sa fiche technique s’articule autour d’un duo constitué d’un processeur AMD Ryzen 9 8945HS et d’une GeForce RTX 4050. Une combinaison très honnête pour qui souhaite jouer confortablement en 1080p.

Grâce à sa RTX de série 40, le Zephyrus G14 bénéficie des dernières avancées technologiques de Nvidia en matière de gaming. Outre le désormais classique ray tracing, la RTX 4050 permet de profiter du DLSS 3.0 et du Frame Generation. Un procédé qui utilise l’IA pour générer des images supplémentaires en jeu, et ainsi améliorer les performances de la machine.

Le reste de la fiche technique, à savoir 32 Go de RAM et un stockage de 1 To en PCIe, vient apporter son soutien au processeur et au GPU pour garantir des performances dignes de ce nom. Ce aussi bien en jeu que pour des applications plus créatives. Cette fiche technique permet ainsi au Zephyrus G14 d’offrir des performances très honnêtes hors jeu vidéo, notamment pour tout ce qui touche à la création. Là encore, ce sont les technologies logicielles Nvidia comme Nvidia Studio (pour l’image) ou Nvidia Broadcast (pour le son) qui font des merveilles, que ce soit en termes d’ajout de fonctionnalités ou tout simplement d’optimisation.

Puisque l’on parle de performances, profitons-en pour évoquer le refroidissement. En dépit de son format assez compact, le Zephyrus G14 bénéficie d’un système à trois ventilateurs efficace qui permet, contre quelques décibels, d’éviter une chauffe trop importante des composants. Le Asus ROG Zephyrus est d’ores et déjà disponible chez Fnac pour 1 999,99 euros. Pour un aperçu plus complet de ce laptop gamer, vous pouvez toujours aller jeter un œil au test réalisé par Frandroid sur la version équipée d’une RTX 4070.