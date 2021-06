PC portables / hybrides : voici les 4 meilleures offres du Prime Day d’Amazon

Le catalogue de références Tech du Prime Day d'Amazon est assez conséquent et forcément les PC portables et déclinaisons hybrides sont aussi de la partie. Voici notre sélection des meilleurs deals à dénicher pendant l'évènement.

Le Prime Day bat son plein et de nombreux deals sont à dénicher sur la gigantesque plateforme d’Amazon. Aujourd’hui nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur les meilleures références de PC portables et PC hybrides avec des réductions pouvant aller jusqu’à 400 euros.

Les PC portables / hybrides en promotion pour le Prime Day

Honor MagicBook 15 : un 15 pouces puissant et classieux pour la bureautique

Depuis quelques années, Honor s’est lancé dans le marché des PC portables avec des modèles bon marché sans pour autant dénigrer la qualité de fabrication et le choix des composants. C’est le cas de ce MagicBook 15 qui dispose d’une fiche technique alléchante, une fiche technique solide et un très bon niveau de finition.

Dans un boîtier en aluminium de fort bel aspect, on retrouve une dalle LCD de 15 pouces de définition Full HD et au taux de contraste très correct. Sous le capot se cache une configuration solide à base de processeur Intel Core i5-1135G7 de génération Tiger Lake couplé à 16 Go de RAM, le tout avec une SSD de 512 Go au format NVMe.

La connectique est tout aussi correcte avec la présence d’un port USB 2.0, d’un port HDMI, d’un port et d’un port USB 3.2 . Il compte aussi sur un port 1 USB 3.2 Type-C (Gen1) servant aussi à la recharge. Cette dernière est d’ailleurs certifiée 65 W pour une autonomie de batterie d’environs 10 heures.

Les points clés du Honor MagicBook 15

Un écran LCD 15 pouces Full HD

Un combo Intel Core i5 (11e Gen) + 16 Go

Charge rapide 65W

Affiché habituellement à 999 euros, le Honor MagiBook 15 est actuellement disponible à 699 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Asus Vivobook 5 : un laptop polyvalent pour travailler, créer et même jouer… un peu

La série des Vivobook d’Asus continue de parfaire sa formule avec des PC portables polyvalents, puissants et à l’ergonomie travaillée. Ce modèle de Vivobook S ne déroge pas à la règle avec son châssis en aluminium très bien ventilé avec un système de refroidissement ayant fait ses preuves malgré la finesse de l’appareil. Son écran IPS de 15.6 est de définition Full HD avec un revêtement mat antireflet.

La fiche technique est un modèle de modernité avec la présence d’un Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake couplé à 16 Go de RAM. Il dispose également d’un combo de stockage ultra véloce avec la présence d’un SSD NVMe de 512 Go associé à un module Intel Optane de 32 Go pour assurer une meilleure gestion du cache et des vitesses de transfert. Enfin, il peut aussi servir de machine de jeu- toutes proportions gardées- grâce à la l’apport d’une puce Nvidia MX 350 pouvant faire tourner des jeux typés esport comme CS:GO ou LoL sans pour autant permettre de jouer aux jeux les plus gourmands dans de bonnes conditions.

Côté batterie, ce Vivobook compte sur une autonomie annoncée d’environ 9h, ce qui est dans la moyenne pour ce type d’appareil.

Les points clés du Asus Vivobook S

Un châssis fin et léger

Une configuration solide (Intel Core i7 + 16 Go de RAM + Geforce MX 350)

Bluetooth 5 + Wifi 6

Sur Amazon, ce modèle de Asus Vivobook S est affiché à 1 299 euros. Pendant le Prime Day, il est disponible à 899 euros, soit 400 euros de réduction immédiate.

Asus ROG Zephyrus G14 : un PC portable Gamer compact et surprenant

La gamme ROG du constructeur Asus n’en finit pas d’innover en proposant des PC portables pensés pour les joueurs. Le modèle Zephyrus correspond à une certaine miniaturisation du concept sans pour autant faire de concession sur la fiche technique. Dans un châssis entièrement en aluminium brossé, on retrouve un écran IPS pouvant aller jusqu’à 144Hz en définition Full HD.

Asus n’a pas fait dans la dentelle pour la technique avec l’apport d’un processeur Ryzen 5800HS, un véritable monstre pour ce type de gamme capable de rivaliser avec les meilleurs CPU desktop. Il est couplé à 16 Go de RAM ainsi qu’à une Carte RTX 3050Ti que l’on peut aisément comparer à une GTX 1660 Ti, l’apport du RayTracing en plus. Le stockage est quant à lui géré par un module SSD NVMe de 512 Go. Enfin coté sans fil, le PC embarque les technologies Wifi 6 et Bluetooth 5.

L’autonomie de la batterie est estimée entre 7h et 10h en fonction de l’utilisation.

Les points clés du Asus ROG Zephyrus G14

Une dalle IPS de 14 pouces à 144 Hz

Une fiche technique véloce à base de CPU Ryzen 7 + RTX 3050Ti

Bluetooth 5 + Wifi 6

Sur Amazon, ce modèle de Asus ROG Zephyrus G14 est affiché à 1 699 euros. Pendant le Prime Day, il est disponible à 1 299 euros.

Microsoft Surface Pro 7 : un PC hybride puissant et pratique

Microsoft continue de tenter de convaincre avec sa gamme hybride Surface. Et il faut dire qu’il le fait souvent de bien belle manière, notamment avec ce Surface Pro 7, un ordinateur hybride tournant sous Windows 10 Home. Son concept est simple, il s’agit d’un appareil utilisable comme un PC via l’apport d’un clavier clipsable ou d’une tablette, grâce à l’apport de son écran PixelSense (LCD) de 12,3 pouces, au format 3:2 et de définition 2736 x 1824. On note également un poids relativement léger de 776 grammes, ce qui peut jouer dans la balance en cas de transport fréquent.

Dans cette « tablette » on retrouve un processeur Intel Core i5-3470 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en SSD. Une configuration adaptée à de la bureautique pure et pour quelques outils de création légers. Ne vous attendez pas à un foudre de puissance, Ce Surface Pro 7 n’ayant pas été pensé comme tel.

Côté autonomie, il faut compter sur environs 10h la Surface Pro compense avec le mode de recharge rapide, permettant de gagner 80% de charge en seulement 1 heure.

Les points clés du Microsoft Surface Pro 7

Écran tactile PixelSense de 12.3 pouces

Intel Core i5 + 8Go de RAM + 128 Go de SSD

Ports USB-A et USB-C

Disponible sur Amazon aux alentours de 1000 euros, le Microsoft Surface Pro 7 est à 699 euros pendant le Prime Day.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.