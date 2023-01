Ce PC gamer ultra premium d’Asus perd 600 € pour les soldes d’hiver 2023

Asus est un acteur majeur du marché des PC gamer ultra haut de gamme. Sur ce segment, la marque taïwanaise a toujours su développer des modèles de référence iconiques. L'un des plus emblématiques d'entre eux est l'Asus ROG Zephyrus G14. Pour les soldes d'hiver, Amazon réduit considérablement le prix de la version AMD Ryzen 7-6800HS + AMD Radeon RX 6700S : de 1 999 euros à 1 399 euros.

La gamme ROG Zephyrus d’Asus compte parmi les modèles de PC gamer les plus puissants du marché. Chaque déclinaison et chaque itération apporte son lot d’améliorations et d’innovations. L’Asus ROG Zephyrus G14 est un incontournable chez les joueurs aguerris. Pour les soldes d’hiver 2023, la version Ryzen 7-6800HS + Radeon RX 6700S est 600 euros moins chère chez Amazon.

En quoi l’Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ est-il intéressant ?

Le combo Ryzen 7 Zen 4 + Radeon RX 6700S

Un design sobre, compact et raffiné

Un écran de 14 pouces à 2 560 x 1 600 pixels de définition à 144 Hz

Au lieu de 1 999 euros habituellement, l’Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ est maintenant disponible en promotion à 1 399 euros chez Amazon.

La puissance à l’état pur

L’Asus ROG Zephyrus G14 2022 est un concentré de puissance. Ses caractéristiques parlent pour lui-même à ce sujet : le récent et tout-puissant processeur Ryzen 7-6800HS, l’une des meilleures puces graphiques d’AMD, la Radeon RX 6700S (8 Go), du stockage SSD MVMe M.2 PCIe de 1 To ou encore une RAM LPDDR 5 de 16 Go. À cela s’ajoutent différentes technologies de pointe faisant de ce modèle un PC gamer taillé pour la performance. En tout cas, ces caractéristiques permettent de jouer de manière fluide et pour plusieurs années à venir.

Il est à noter que le processeur de ce PC gamer est plus économe, notamment en optimisant la gestion de l’alimentation. Le Ryzen 7-6800HS passe également à 6 nm avec 8 cœurs cadencés à 3,3 GHz. Ce En mode turbo, il peut monter jusqu’à 4,9 GHz, ce qui place ce modèle en haut de la liste des ordinateurs gaming. Son score sur les meilleurs benchmarks l’illustre bien.

Une réédition améliorée au gout du jour

Après le succès de la génération 2020, Asus a réédité cette gamme en y apportant des améliorations bienvenues, mais en reprenant aussi ce qui a fait la réussite de l’Asus ROG Zephyrus G14. Ainsi, le constructeur est resté sur de l’alliage de magnésium pour le châssis. L’écran au format 16:9 couvre 91 % de la surface totale de ce dernier. Les extrémités sont par ailleurs arrondies. De même, le fameux AniMe Matrix est de la partie, mais celui-ci a subi quelques optimisations plaisantes.

Une telle bête de puissance a besoin d’une batterie particulièrement endurante pour mieux s’exprimer. L’Asus ROG Zephyrus G14 2022 embarque une grosse batterie de 76 Wh. Une charge complète équivaut à une autonomie d’une journée de travail. La recharge se fait via un câble USB-C, compatible Power Delivery. Enfin, Asus fournit un adaptateur secteur d’une puissance de 240 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Asus ROG Zephyrus G14 GA402R.

