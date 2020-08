La meilleure offre fibre du moment est chez SFR à 10 euros mensuels

Pour la rentrée, SFR propose une excellente fibre pour tous ceux voulant profiter d'une connexion internet ultra-rapide. Pour seulement 10 euros par mois pendant un an, vous profiterez d'internet, de la TV et des appels illimités vers les autres téléphones fixes.

C’est la rentrée et beaucoup de personnes vont s’installer dans de nouveaux appartements ou maisons et ça, SFR l’a bien compris. Pour profiter de cette nouvelle clientèle souvent jeune, la marque propose une offre imbattable pour la fibre. Pour seulement 10 euros par mois, profitez d’internet en fibre ou ADSL, de la TV et du téléphone fixe.

En bref

La fibre à 500 Mb/s,

160 chaînes TV,

pour un prix imbattable.

La série limitée SFR Fibre est disponible à 10 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Au bout de ces 12 mois, le prix de l’abonnement monte à 38 euros, mais il vous suffit de résilier juste avant pour ne pas a subir cette montée de la facture.

Pour connaître votre éligibilité à la fibre ou l’ADSL, il vous suffit d’effectuer un test d’éligibilité gratuit sur le site de SFR.

Pour en savoir plus 👇

Cette offre fibre de SFR limite le débit à 500 Mb/s en montant et descendant ce qui est bien plus que la plupart des offres dans ces gammes de prix qui se plafonnent souvent à 300 Mb/s. On profite donc d’un des meilleurs débits à ce prix pour de la fibre optique. Télécharger un film tout en faisant une partie de Rocket League sur son PC pendant que quelqu’un regarde une vidéo sur YouTube ? Pas de problème !

En plus d’internet, cette offre intègre le décodeur Plus de SFR qui propose 160 chaînes natives et d’autres optionnelles comme le pack RMC Sport + Téléfoot pour les fans de sport, Canal+ ou encore OCS pour les amoureux de films et de séries. Ce décodeur est d’ailleurs compatible 4K pour vous proposer la meilleure définition possible sur les chaînes compatibles. Enfin, l’abonnement de téléphone fixe est inclus et propose les appels illimités vers tous les autres fixes en France.

Bien que son prix passe de 10 à 38 euros au bout d’un an, l’engagement de 12 mois permet de tout simplement résilier son abonnement juste avant la montée du prix pour éviter de payer plus cher et de trouver ensuite une meilleure offre ailleurs !

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, l’offre reste toujours disponible au même prix avec l’ADSL. Avec cette offre, le prix au bout d’un monte à 33 euros au lieu de 38 pour la fibre.

