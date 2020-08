Boursorama Banque relance sa prime de 110 euros pour l’ouverture d’un compte

La banque en ligne Boursorama Banque renouvelle son offre Pink Week-End jusqu'au 24 août. Les nouveaux clients souhaitant ouvrir un compte chez eux pourront recevoir jusqu'à 110 euros de prime de bienvenue.

Depuis plusieurs années, les banques en ligne ont su se faire une place aux côtés des banques traditionnelles. De plus en plus privilégiées grâce à leur praticité au quotidien, elles doivent tout de même réussir à attirer de nouveaux clients grâce à des offres intéressantes. Boursorama Banque l’a bien compris, et relance son évènement Pink Week-End avec à la clé une enveloppe pouvant aller jusqu’à 110 euros offerts pour toute ouverture de compte.

En bref

Tenue de compte gratuite

Service client réactif

Large choix de cartes bancaires selon ses revenus

Jusqu’au 24 août, Boursorama Banque offre jusqu’à 110 euros dans le cadre de son évènement Pink Week-End avec le code « PDW110« . Cette offre est disponible exclusivement pour les nouveaux clients.

Née en 1995 et propriété de la Société Générale depuis 2014, Boursorama Banque est l’une banques en ligne les plus connues en France. Elle est aussi l’un des établissements les moins chers du pays et offre un large choix de cartes bancaires gratuites. Même si certaines sont soumises à conditions (de revenu ou de dépôt initial par exemple), Boursorama promet une tenue de compte gratuite si vous vous servez de la carte au moins une fois par mois. De plus, vous pouvez bénéficier sans problème des paiements et retraits sans frais à l’étranger.

Filiale de la Société Générale, cette banque délivre naturellement un IBAN français, contrairement à certaines néobanques. Bien qu’il soit interdit de refuser un IBAN européen, des problèmes peuvent de survenir.

Pour gérer votre compte, il faudra vous rendre sur l’application de la banque en ligne. Malheureusement, elle pèche un peu niveau ergonomie. Il s’agit en réalité une WebApp, soit une version navigateur de l’espace client intégré dans l’application. Celle-ci a donc la fâcheuse tendance à renvoyer vers votre navigateur mobile, avec l’obligation de s’identifier à nouveau. Mais cet espace est tout de même bien complet et très réactif avec de nombreuses fonctionnalités disponibles.

Pour ouvrir votre compte, les démarches sont simples : il suffit de remplir un formulaire qui prend une dizaine de minutes. En théorie, il faut patienter pendant 5 jours ouvrés selon la banque pour recevoir les identifiants et la nouvelle carte. Dans les faits, comme nous l’avons noté dans notre test de Boursorama Banque, il ne faut pas être pressé puisque nous avions attendu une vingtaine de jours entre l’inscription en ligne et la réception de la carte et des identifiants.

Pour profiter de l’offre Pink Week-End, il faudra veiller à ajouter le code « PDW110 » avant le 24 août au moment de l’inscription. Deux semaines supplémentaires vous seront accordées pour finaliser et confirmer votre dossier. Une première prime de 50 euros sera créditée sur le nouveau compte en guise de bienvenue. Le reste variera en fonction de choix de votre carte : 30 euros pour la Visa Welcome ou 60 euros avec n’importe quelle autre carte (Visa Ultim, Visa Classic ou Visa Premier).

