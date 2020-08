Les manettes de PS4 avec 20 euros de réduction sur Cdiscount

L'excellente manette de PS4 est en promotion ! Cdiscount propose à partir de 40 euros au lieu de 60 cette manette sans-fil compatible également avec les PC, Mac et smartphones iOS et Android.

C’est l’heure des My Playstation Days ! De nombreuses promotions sur l’univers PS vont donc apparaître et on commence très bien avec la DualShock 4 V2, affichée à 40 euros au lieu de 60 sur Cdiscount.

En bref

La connectivité sans fil

Compatible avec PS4, ordinateur, smartphone et tablette

La prise jack intégrée

La manette DualShock 4 est disponible à 40 euros sur Cdiscount au lieu de 60 euros en coloris Noir, Rouge, Midnight Blue et à 45 euros pour le coloris Blanc, Camouflage, Berry Blue et Or au lieu de 65 euros.

La manette DualShock 4 est principalement dédiée à la PlayStation 4, mais pas que ! Elle utilise une connectivité Bluetooth pour se connecter sans fil et un port micro-USB pour se connecter en filaire. Il est donc très simple de la connecter à un ordinateur (Windows ou Mac) et un smartphone ou tablette sous Android ou iOS. Cela lui offre une très bonne versatilité.

Le design iconique de la PlayStation est toujours là avec les deux joysticks positionnés de manière symétrique et les boutons triangle, rond, croix, carré. La prise en main est excellente et on joue très confortablement avec cette manette.

DualShock vient du nom de son système de vibration très bien imaginé. Mais elle n’intègre pas que cela, on retrouve sur cette manette la reconnaissance de mouvement, un pavé tactile et une barre lumineuse qui en plus de signifier qui est J1, J2, etc. sert de repère pour les jeux PlayStation VR.

Enfin, Sony a pensé à intégrer à cette manette un port Jack 3,5 mm pour pouvoir brancher un casque sans avoir besoin de le faire directement sur la console. Une excellente solution pour ceux qui jouent assez loin de leur téléviseur et qui n’ont pas un fil de plusieurs mètres.

