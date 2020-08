Le prix du DJI Mavic Air 2, capable de filmer en 4K, chute sous les 800 euros

Les vacances sont bientôt terminées, mais un drone pourra vous servir le reste de l'année. Le très bon DJI Mavic Air 2 passe en ce moment de 850 euros à 794 euros.

Malgré quelques bonnes références du côté de Parrot, la marque DJI domine considérablement le marché des drones à l’heure actuelle. Le Mavic Air 2 n’est pas étranger à ce succès grâce à ses bonnes performances en vol et sa qualité d’image excellente. Traditionnellement proposé à 850 euros, ce drone passe aujourd’hui sous la barre des 800 euros sur Rakuten.

En bref

Filme en 4K HDR à 30 ips

Embarque des capteurs d’obstacles

Des modes de vol automatiques

Habituellement disponible à 850 euros, le drone DJI Mavic Air 2 est aujourd’hui affiché à 794 euros sur Rakuten, soit 56 euros de réduction sur son prix d’origine. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 39,70 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus👇

Lancé en mai 2020, le DJI Mavic Air 2 est l’un des meilleurs drones disponibles sur le marché. Il est capable de filmer en 4K HDR à 30 images par seconde, ou sans HDR à 60 ips. Pour ajouter un effet de ralenti à votre séquence, vous pourrez faire monter le drone à 240 ips en Full HD. Le retour vidéo pourra être assuré par votre smartphone, qui sera fixé au-dessus de la télécommande. Le tout sera contrôlable depuis l’application DJI Fly, qui remplace l’application DJI GO 4 des Mavic 2 et du Mavic Air 1.

Avec un poids de 570 g, il se situe en dessous du seuil des 800 grammes à partir duquel une déclaration et une formation sont exigées par la législation européenne. Mais une petite formation en ligne ne pourra pas faire de mal pour pouvoir voler en toute sécurité et sans accrocs.

Pour piloter cet appareil, les débutants pourront commencer avec le mode « Tripod » qui limite la vitesse à 18 km/h en marche avant. Les déplacements seront ainsi plus doux et les mouvements lissés. Les plus expérimentés pourront activer le mode sport, qui vous permettra d’atteindre une vitesse de 68 km/h. Attention cependant : les capteurs d’obstacles sont désactivés avec ce mode. Le reste du temps, les capteurs avant, arrière et vers le bas seront bien opérationnels. En cas de petits accidents, vous pourrez compter sur la conception plutôt robuste de ce Mavic Air 2, qui survivra aux chutes les plus courantes. De multiples modes de vols automatiques seront également de la partie.

Si la qualité des photos capturées par ce drone est aussi bonne, c’est grâce au capteur 48 mégapixels Sony IMX586, que l’on retrouve notamment dans des smartphones haut de gamme comme le OnePlus 8.

Enfin, côté autonomie, tablez sur 25 minutes de temps de vol effectif. La recharge complète prendra 90 min au total. La télécommande intègre quant à elle deux batteries de 2600 mAh, qui évitera d’épuiser la charge de votre smartphone trop vite.

Retrouvez le DJI Mavic Air 2 à 794 € sur Rakuten

Pour en savoir plus, nous vous invitons à faire un tour sur notre test complet du DJI Mavic Air 2.

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs drones en 2020.