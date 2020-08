Orange Bank : la carte Visa Premium est à 1 € par mois pour les – de 26 ans

Jusqu'au 7 octobre, la néobanque Orange Bank propose sa carte Visa Premium à seulement 1 euro par mois pendant 6 mois pour les moins de 26 ans. Une offre très intéressante pour une carte qui multiplie les avantages.

Actuellement, pour toute première souscription de la carte Visa Premium chez Orange Bank, les clients âgés de 18 à 26 ans inclus bénéficient d’une offre avantageuse puisqu’ils ne paieront que 1 euro par mois pendant 6 mois au lieu de 7,99 euros. Une aubaine quand on voit tout ce que propose la Premium par rapport à la simple carte Visa.

En bref

Paiements et retraits gratuits partout dans le monde

Un cryptogramme dynamique pour plus de sécurité

Une application claire

Jusqu’au 7 octobre 2020, la carte Premium est à 1 euro pour les moins de 26 ans pendant 6 mois. Puis, le prix passera à 7,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Malgré un lancement qui n’a pas eu le succès escompté, Orange Bank, rachetée en 2016 par Groupama, propose aujourd’hui des fonctionnalités intéressantes et des services bancaires complets. Cette néobanque est résolument tournée vers la gestion sur mobile grâce à une application ergonomique et très facile d’utilisation. Celle-ci vous permet notamment de personnaliser le code secret de votre carte, modifier vos plafonds ou encore bloquer et débloquer votre carte bancaire.

En parlant de CB, si Orange Bank propose bien une carte Visa gratuite, elle met également à disposition une carte Visa Premium à 1 € par mois pendant 6 mois pour les jeunes de 18 à 26 ans, au lieu de 7,99 euros par mois en temps normal. Son prix (forcément) plus élevé est justifié par les nombreux services qu’elle affiche. Parmi eux, on retrouve les paiements et retraits gratuits dans le monde entier, contrairement à la carte Visa qui assure leur gratuité uniquement dans la zone euro. Les plafonds de paiements et de retraits sont également plus élevés (1 500 euros minimum pour les paiements, 600 euros minimum pour les retraits). Le paiement mobile, basé sur la technologie NFC, est aussi disponible et bien sécurisé. Autre atout sécurité : l’intégration d’un cryptogramme dynamique sur un écran LCD, qui sera une option bien pratique pour les achats sur le web par exemple.

La carte Visa Premium se démarque en plus avec ses garanties d’assurances et d’assistantes : assurance voyage, prise en charge du transport ou du rapatriement en cas d’accident, remboursement d’un contenu de bagage volé… De plus, en cas de perte ou de vol de votre carte, Orange Bank promet l’envoi d’une nouvelle carte dans un délai de 72 heures.

Enfin, la carte Visa Premium vous donne la possibilité de bénéficier d’avantages cashback. Par exemple, si le prélèvement de vos factures Orange se fait depuis votre compte bancaire Orange Bank, vous obtiendrez un remboursement de 5 % sur ces factures, dans la limite de 3 € par mois. De même, 5 % du montant de vos achats de mobiles, accessoires ou objets connectés effectués chez Orange vous seront remboursés (dans la limite de 100 € remboursés par achat). Notez que ces avantages sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du service Orange Bank.

Notre comparateur de banques en ligne

Pour découvrir d’autres offres, nous vous invitons à consulter notre comparateur de banques en ligne.